O risco na literatura é tema de debate no Itaú Cultural A 7.ª edição do Encontros de Interrogação do Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149, telefone 2168-1776; grátis, senhas distribuídas meia hora antes das seções) vai debater, entre quarta e quinta, o risco na literatura. A curadoria é de Noemi Jaffe. O painel Qual o Tamanho do Seu Sonho?, quarta, às 20h15, receberá Marcelo Rubens Paiva, cronista do "Caderno 2", e Ferréz. A mediação é de Robinson Borges. Já o A Poesia e o Conto Nunca Vão Vender e Ponto Final?, quinta, às 18h30, terá Angelica Freitas, João Anzanello Carrascoza e mediação de Maria Fernanda Rodrigues, repórter do "Sabático". A programação completa está em www.itaucultural.org.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.