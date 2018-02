O risco e o rigor da ficção

João Ubaldo Ribeiro conseguiu - depois de reclamar aos quatro ventos que não seria um mero coadjuvante na Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, de 2004, o autor de Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro ganhou neste ano a estatura de uma das grandes atrações da edição deste ano. Ganhou inclusive um espaço nobre da programação e se apresenta hoje, a partir das 17h15, quando será sabatinado pelo também escritor Rodrigo Lacerda em um encontro apropriadamente intitulado Alegorias da Ilha Brasil. A presença de Ubaldo é, há muito, aguardada: quando começou a venda de ingressos para o evento, no mês passado, os bilhetes para sua mesa foram os primeiros a se esgotar, repetindo o feito de sete anos atrás, quando ele dividiria o palco com Lygia Fagundes Telles e Moacyr Scliar.

E o "efeito Flip" logo se fez notar, com o escritor recebendo um incomum número de solicitação de entrevistas e participação em outros encontros literários. Por causa de tamanho assédio, o ficcionista acabou por interromper a escrita do novo romance, cujas três opções de início adormecem arquivadas em seu computador. "Vou ser obrigado a, no próximo ano, trancar todas minhas manhãs, não marcando nem dentista, para conseguir a paz necessária", desabafou ao Sabático, em seu apartamento, no Leblon, na manhã de uma segunda-feira. Mesmo considerando aquela semana perdida ("Para um autor, basta falhar um dia para liquidar com o resto"), Ubaldo, que completou 70 anos em janeiro, respondeu com bom humor às questões levantadas pelo caderno, bebericando guaraná light e admirando as obras que ornamentam sua sala de estar, como um quadro de Calazans Neto.

O convite da Flip conturbou sua agenda?

Acho que sim e, além disso, a obsessão por número redondo: afinal, fazer 70 anos é diferente de completar 69 ou 71. Desde abril, tenho um excesso de atividades: fui a Paris, agora vou à Flip, depois tenho um congresso em Viena, em setembro, e, em seguida, posso ir à Europalia, na Bélgica. Não é possível escrever assim um livro. Estou em uma espécie de crise. Tive três começos do mesmo romance arquivados no computador, cada um com 50 laudas. Agora, está quase desmanchado e até o título, ao contrário do costume, já mudou ou quis mudar algumas vezes. Na verdade, eu não posso dizer que estou escrevendo um romance, a não ser que se entenda isso com muita liberalidade.

Você teme perder o fio da meada com essa demora?

Já atravessei fases difíceis. Mas agora ando com um gravador portátil no qual guardo notas de voz. Quando escrevia, ou não entendia minha taquigrafia ou não sabia por que havia anotado aquilo. Assim, adotei a gravação. Tenho de parar de dar entrevistas. Não posso fazer como Chico Buarque que, ao lançar um livro ou um CD, refugia-se em seu apartamento em Paris. Infelizmente, não tenho posse semelhante e, se decidir me esconder em Itaparica, só vou piorar a situação. Lá, sou muito conhecido e temo o dia em que minha casa será parada obrigatória de ônibus de excursão. Aliás, já aconteceu isso.

Como foi?

Quando eu morava lá, já faz tempo, certo dia parou um ônibus repleto de turistas paulistas, todos nipo-brasileiros. O guia apontou minha casa como a residência de um escritor. Como eu estava do lado de fora, eles desceram do ônibus e me submeteram a uma sessão de fotografias de ininterruptos dez minutos. Também fui muito abraçado, minha mão apertada até que um dos últimos da fila, depois de elogiar minha simpatia, perguntou qual era o meu nome. Ou seja, certamente ali ninguém tinha lido alguma obra minha - eu era famoso apenas pelo fato de ser escritor.

Sobre sua técnica de trabalho, é o personagem que determina o espaço no qual o enredo vai se ambientar ou acontece o contrário?

Isso é um mistério para mim. Sou experiente, tenho uma longa carreira, mas não consigo planejar nenhum de meus livros. Faço como Faulkner que, tão logo criava um personagem, saía atrás dele, anotando todos seus passos. Assim, quando acredito estar em um processo de criação, eu converso sobre essa história com minha mulher (minha vítima preferida) e também com alguns amigos. Mas, quando vou escrever, o resultado é algo totalmente diferente do que contei. Não é que perco a condução da narrativa ou que entre em algum transe. Mantenho o controle estilístico. O que acontece é que se engata uma marcha estradeira na fabulação e vou criando coisas a despeito de planos anteriores. Com isso, aquele que seria coadjuvante, deixa de ser; o caráter de um passa a ser o do outro, e assim por diante.

Então, não é premeditado?

De forma alguma. Veja um exemplo: tenho uma pequena novela, chamada Miséria e Grandeza do Amor de Benedita, que oferece dicas ao leitor mas, mesmo assim, seu desfecho é inesperado. O interessante é que, quando sentei para escrever aquilo, que foi uma encomenda (já havia depositado o cheque de adiantamento da editora, ou seja, estava com a cabeça na guilhotina), eu não sabia que o final seria surpreendente. Se você me perguntar se foi premeditado, respondo com sinceridade: juro que não me lembro. É como se, em cada livro, eu fosse um perfeito novato na construção do romance - na redação, não, já me sinto mais tranquilo, mais cioso dos meus instrumentos. E também de meus vícios.

Quais vícios?

Quando morei em Itaparica, eu tinha acesso livre à biblioteca da cidade pois a coordenadora me emprestava uma sala para trabalhar. Assim, eu vivia cercado de dicionários, tamanho o fascínio que tenho pela palavra. Aliás, tenho uma confissão a fazer: já me encantei tanto com certas palavras descobertas ao acaso no dicionário que inventei cenas, não saberia dizer quais, apenas para encaixar essas palavras. Tenho certeza que isso chegou inclusive a afetar o destino de personagens.

Você disse que não se lembra de como foi a criação de cada romance. Mas, ao relê-los, você revive aqueles momentos?

Não. O que acontece é um estranhamento muito frequente, sobretudo quando noto algo particularmente bem escrito. Até me pergunto: "Fui eu mesmo quem escreveu isso?".

E isso tem algum efeito inibidor quando volta a escrever?

Também não. Sei que, como ensina o dito popular, tenho de matar um leão a cada nova escrita. Mas, entre minhas técnicas, está a de conviver com um inimigo imaginário, que me serve muito. Visualizo um sujeito, um homem, que me detesta e que lê com extrema má vontade minhas palavras. Ele aparece, por exemplo, quando, ao escrever um texto claramente comprometido com a norma culta, penso em utilizar intencionalmente uma forma controvertida, que foge à regra. Mas logo me vem à mente esse inimigo imaginário me criticando e, então, me curvo à normalidade, pois não quero lhe dar o gosto de ter razão. Penso muito nesse homem, que não me aparece claramente, apenas sua voz.

Você já pensou em transformá-lo em um de seus personagens?

Não, ele me serve apenas como um controle de qualidade. Costumo ficar satisfeito - e não adianta ele dizer mais nada - quando considero que todas suas exigências estão resolvidas. Aí não tem do que reclamar.

O inimigo imaginário teria alguma responsabilidade no fato de você não ter o controle total sobre o destino dos personagens durante o momento da criação?

Não, pois ele só aparece depois de uma etapa cumprida. É quando o trabalho é submetido à sua verificação. Às vezes, algumas etapas recebem uma aprovação provisória, o que me obriga a retomar o trabalho, o que nem sempre é fácil.

Como assim?

O avanço da tecnologia acaba me atrapalhando mais que ajudando. Veja bem, meu computador é potentíssimo, parece da Nasa. Quando escrevo, mantenho pelo menos três dicionários da língua portuguesa em linha, além de um corretor ortográfico e sites de pesquisa. Mas, ao consultar uma palavra, a leitura me leva a outro vocábulo, que leva a outro e, por fim, me descubro lendo o dicionário. É uma tentação muito grande, que provoca uma perda de tempo imperdoável. Outro problema é a ameaça de tornar uma afirmação sua em uma repetição de algo que é conhecido há muitos anos. Você pensa ter descoberto uma forma original de formular uma ideia e o Google te mostra que ela já foi criada há muito tempo. Lógico que é útil, mas para um romancista, é um atraso de vida.

Há algum tempo, você dizia se preocupar que ninguém, de fato, lesse seus livros. E hoje, isso é algo que continua a preocupá-lo?

Um pouco. Algumas de minhas obras, como Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro, que foram publicadas há mais de 30 anos, tornaram-se clássicos. Ou seja, as pessoas se acostumaram com a sua presença e, mesmo não tendo lido nenhuma delas, afirmam que sim. Também certos comentários elogiosos me dão uma tristeza. Por exemplo: a rapsódia 14 da Ilíada, de Homero, trata da interferência da participação dos deuses na guerra de Troia. Já o capítulo 14 de Viva o Povo Brasileiro relata a batalha de Tuiuti com interferência dos orixás. De propósito, acreditando que todos entenderiam a semelhança, utilizei a linguagem homérica na narrativa, fazendo uma paródia em seu sentido mais elogioso. E não é que fui elogiado pela forma original, como se fosse uma invenção minha?