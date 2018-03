O retorno de Neschling

O maestro John Neschling será o novo diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo. Fontes ligadas ao maestro, que está na Europa, afirmam que ele chega ao Brasil no começo da próxima semana e deve, em seguida, ter sua primeira reunião de trabalho com o novo secretário de Cultura Juca Ferreira que, ontem, na cerimônia de posse do prefeito Fernando Haddad, não quis confirmar sua nomeação. "Estou chegando, não tenho condições de confirmar nada. Nem tive a primeira reunião com o prefeito. Acho que será amanhã (hoje)."

Responsável pela reestruturação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da qual esteve à frente de 1997 a 2009, John Neschling foi diretor do Municipal de 1989 a 1990, durante a gestão da prefeita Luiza Erundina e, no universo da ópera, já esteve à frente do Teatro Nacional de São Carlos (Lisboa), do Teatro Massimo (Palermo) e da Ópera de Bordeaux.

O nome de Neschling tem sido cotado para o posto desde que Ferreira foi anunciado como secretário. Os dois trabalharam juntos em 2010, quando o maestro criou a Companhia Brasileira de Ópera, que contava com apoio do Ministério da Cultura. Com a saída de Ferreira do ministério, no entanto, Neschling afirmou que não havia condições ideais para desenvolver o trabalho e desligou-se da companhia.

Além da nomeação de um novo diretor, um dos desafios do secretário é o imbróglio que envolve a Fundação Teatro Municipal. Sua criação foi aprovada no ano passado, mas ela ainda não foi implementada e, por conta disso, os artistas, professores e outros funcionários do teatro vivem uma situação de instabilidade, com contratos temporários de trabalho e sem benefícios.

Ferreira garante que a questão do Municipal está na lista de prioridades. "Claro. Tenho de implementar tudo, é o principal teatro da cidade. Tudo de bom que encontrarmos, daremos prosseguimento."

Empossado ontem, o secretário ainda não definiu qual será o assunto da primeira conversa com o prefeito Fernando Haddad, mas já avisou que quer investir na periferia.

"Essa é uma prioridade do governo: justiça social. Reduzir a desigualdade é uma meta importante do prefeito e de todas as secretarias", disse ele ontem ao Estado. O ex-ministro da Cultura pretende ter longas reuniões sobre a pasta. "É assunto que não acaba mais. É uma secretaria grande, com mais de 200 equipamentos, bibliotecas, centros culturais, teatros e programas. Vou continuar o que está bem feito."

Ferreira afirma que assumir a secretaria o deixou mais confortável do que a vaga no ministério no governo Lula, entre 2008 e 2010. "O que estou sentindo é uma situação diferente de quando nós chegamos ao ministério. Lá, era um deserto. Aqui, temos um legado que é preciso considerar. E, evidentemente, corrigir o que não achar correto, integrar no projeto de governo."

A descentralização da Virada Cultural tampouco foi definida por Ferreira. Ele, porém, defende que os investimentos em cultura no centro devem continuar e explica que isso não atrapalha a distribuição de projetos e dinheiro em outras áreas da cidade. "O centro também precisa de atenção. Acho que a periferia precisa de atenção especial pela desigualdade histórica e porque é prioridade", reafirma.

Ligado a causas ambientais, Juca Ferreira havia deixado o País para integrar a Secretaria-Geral Ibero-Americana, na Espanha, uma organização que reúne 22 países, entre eles o Brasil. Antes de assumir o cargo no ministério da Cultura, ele atuava como secretário executivo do então ministro Gilberto Gil.