O retorno de Neschling, agora ao Municipal de São Paulo

Responsável pela reestruturação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da qual esteve à frente de 1997 a 2009, John Neschling foi diretor do Municipal de 1989 a 1990, durante a gestão da prefeita Luiza Erundina e, no universo da ópera, já esteve à frente do Teatro Nacional de São Carlos (Lisboa), do Teatro Massimo (Palermo) e da Ópera de Bordeaux.

O nome de Neschling tem sido cotado para o posto desde que Ferreira foi anunciado como secretário. Os dois trabalharam juntos em 2010, quando o maestro criou a Companhia Brasileira de Ópera, que contava com apoio do Ministério da Cultura. Com a saída de Ferreira do ministério, no entanto, Neschling afirmou que não havia condições ideais para desenvolver o trabalho e desligou-se da companhia.

Além da nomeação de um novo diretor, um dos desafios do secretário é o imbróglio que envolve a Fundação Teatro Municipal. Sua criação foi aprovada no ano passado, mas ela ainda não foi implementada e, por conta disso, os artistas, professores e outros funcionários do teatro vivem uma situação de instabilidade, com contratos temporários de trabalho e sem benefícios. Ferreira garante que a questão do Municipal está na lista de prioridades. "Claro. Tenho de implementar tudo, é o principal teatro da cidade. Tudo de bom que encontrarmos, daremos prosseguimento." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.