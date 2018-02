O retorno de Kitano Takeshi Kitano tem um nomão em Veneza. Já ganhou o Leão de Ouro com Hana-Bi - Fogos de Artificio, em 1997. Com esse prêmio, o "beat" Kitano tornou-se muito conhecido no Ocidente, ele que já era famoso no Japão por seus trabalhos na TV. Nos últimos anos, Kitano, que se tornou um habitué de Veneza, vinha apresentando filmes experimentais que nunca chegavam a convencer de todo. Não era a sua praia. Agora volta com um filme de gênero, Outrage Beyond, continuação de Outrage, de 2009. O próprio Kitano interpreta um capo mediano da Yakuza, retirado da prisão para interferir numa guerra de "famílias". É um filme muito bem trabalhado, ultraviolento, mas que não produz a epifania dos seus primeiros trabalhos. Algo mudou. / L.Z.O