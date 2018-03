Retornar à natureza é imprescindível para contrabalançar o desequilíbrio que a distorção de nossa inteligência provocou ao longo de milênios. Porém, não se deve imaginar que o retorno à natureza seja destruir o avanço tecnológico para vivermos em cavernas novamente. Essa é mais uma das distorções de nossa inteligência. O retorno à natureza é vivermos de acordo com sua inexorável lei da necessidade, atendendo de forma alegre ao que é natural, sem excessos ou distorções. Salvo a morte e os acidentes, nada precisa ser trágico entre nós. Quando uma borboleta é comida por um pássaro e por sua vez o pássaro é comido por um animal maior, nada disso é distorção. A borboleta se transforma em pássaro, o pássaro em animal maior.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Enquanto sua alma transitar pelo complexo caminho da realização material, nada será claro, límpido ou desprovido de pontas soltas como sua alma gostaria. Assim, diversos relacionamentos provocarão receios inevitavelmente.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que você sabe desbarataria toda a situação que com tanto cuidado foi arquitetada para proteger e preservar o que está em andamento. Em algum momento essa informação que você possui terá de ser posta em prática.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

É indiscutível que quanto mais pessoas houver envolvidas no caminho, mais complicadas serão as coisas. Porém, é indiscutível também que sem essas pessoas seria impossível atingir o objetivo desejado.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Conhecer as pessoas é a maneira mais eficiente de aceitá-las. Assim como você gosta de algumas e detesta outras, sua presença é apreciada por umas pessoas, mas odiada por outras. Assim são as coisas no mundo humano.

LEÃO 22-7 a 22-8

Será impossível ir muito longe sem antes retificar os relacionamentos, adequando-os à verdade que as emoções, sensações e as intuições transmitem. Essas condições subjetivas são fatos indiscutíveis.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O erro mais comum das pessoas ambiciosas consiste em desvalorizar a qualidade dos relacionamentos. Assim, elas despertam um dia confinadas dentro dos limites de suas riquezas materiais sem ter ninguém em quem confiar.

LIBRA 23-9 a 22-10

Ao longo do tempo é inevitável que as máscaras caiam e que se revele a verdadeira essência das pessoas. Isso normalmente significa decepção, mas em casos raros, porém formidáveis, o- corre exatamente o contrário.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As facilidades não serão providas pelas circunstâncias, resultarão do esforço que você empenhe para superá-las, tendo em vista os objetivos desejados. Confie em seu poder de realização, esta é a verdadeira facilidade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É tentador demonstrar poder, mas é assim que as pessoas acabam chutando em cachorro morto, o que se constitui num pecado de arrogância e violência gratuita. O poder só é útil quando verdadeiramente necessário.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As certezas devem mudar necessariamente com o tempo, porque sempre foram transitórias, sempre foram apenas uma visão parcial da realidade. É estressante lidar com dilemas, mas é assim que as certezas mudam.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Certas atitudes podem suscitar polêmicas e ser discutíveis do ponto de vista moral. Porém, se forem alimentadas pela vontade de suprir alguma necessidade, serão protegidas pelas leis absolutas do Universo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Somente os ideais e a luta confiante para realizá-los protege verdadeiramente a alma humana. Dessa forma, nenhuma adversidade nem inimizade serão fortes o suficiente para barrar sua passagem. Ressuscite os ideais.