Chico. O crítico Edward Said escreveu sobre o "estilo tardio" que em muitos casos - o Beethoven dos últimos quartetos é o exemplo mais notório - distanciam o artista do seu público. O artista quer evoluir e experimentar e o público quer a repetição do que gosta.

No caso do Chico Buarque o estranhamento causado pelo seu novo CD pode durar uma ou duas audições de algumas das músicas (com outras a rendição é instantânea) mas não resiste à terceira audição, quando o estranhamento vira encantamento. Chico experimenta com rimas insólitas e sutilezas tonais (esmiuçadas naquele antológico artigo do Arthur Nestrovski sobre o disco no Estadão, e pelo Wisnik no Globo, semana passada), letras que misturam naturalmente o coloquial e o literário, canções que se esfarelam num quase recitativo, um blues e até um dueto de amor inevitável, que termina com o moço e a moça cantando "e lalari, lairiri" em vez de completar a letra. O estilo tardio do Chico é um estilo rarefeito, mas insista. O estranhamento acaba logo. E mal dá para esperar o que virá depois.

Definição. Ouvi uma perfeita definição de super-herói, que serve para todos:

- São aqueles caras que usam a cueca por fora das calças.

E...

E lalari, lairiri,