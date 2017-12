O rei da bilheteria e seus retratos da mulher moderna

Há um antes e um depois na carreira de Roberto Santucci. É preciso tomar por base o ano de 2010. Santucci fez um filme chamado Sequestro Relâmpago, que até hoje tenta exibir. Já havia feito, anos antes, Bellini e a Esfinge, que era bem interessante, além de ser interpretado por Malu Mader e Fábio Assunção. O fracasso foi tão grande - de público - que o filme pode ser citado como prova irrefutável de que nem tudo que é Globo (o elenco) reluz na bilheteria. Há apenas três anos, Santucci fez, no mesmo ano do Sequestro, De Pernas pro Ar, e aí foi um estouro.

O filme arrebentou nas bilheterias e transformou Santucci no Midas do cinema brasileiro, posição que vem mantendo através de Até Que a Sorte nos Separe e De Pernas pro Ar 2. Até os críticos, que torciam o nariz para ele, agora descobriram - ufa, enfim! - que seu cinema faz relevantes observações sociais. A mulher moderna, dividida entre o amor e a carreira, a família e o sucesso, é uma personagem que se repete em seus filmes. Ela volta em Odeio o Dia dos Namorados, que estreia hoje em 320 salas, a maioria com cópias em película. "O mercado digital está tomado por O Grande Gatsby", informa a produtora Maíra Lucas, da produtora Glaz. Ela é, como se diz, a mãe da criança.

Ao conversar por telefone com o repórter, na terça-feira à noite, Santucci estava a caminho do aeroporto. Foi para Las Vegas, em busca de locações para Até Que a Sorte nos Separe 2, que roda no segundo semestre. O diretor confirmou que foi contratado para fazer Odeio Dia dos Namorados e que a tal mulher moderna já estava no pacote - embora, com o roteirista Paulo Cursino, ele tenha se esmerado em aprimorar a personagem. "Resolvemos, inclusive, fazer a personagem de Heloisa Perissé contra a da Ingrid Guimarães em De Pernas pro Ar 1 e 2. Parecem a mesma, mas diferem em relação ao amor e ao sucesso."

Desde o início, a ideia da produtora Maíra Lucas e seus associados na Glaz era fazer uma comédia de fantasmas. Havia um vago modelo - Os Fantasmas se Divertem. Heloísa Périssé seria um Bill Murray de saias. No filme, ela virou uma megera ao se dedicar inteiramente à profissão. Sofre um acidente e, nos segundos em que vê sua vida passar diante dos olhos, tem um cicerone - o antigo sócio, interpretado por Marcelo Sabac, outro parceiro de Roberto Santucci. Sabe a bicha má da atual novela das 8, na Globo? Sabac é a bicha boa de Odeio Dia dos Namorados, mas Heloísa Périssé fica o tempo todo dizendo que é má - porque Sabac a confronta com sua vida miserável.

Santucci busca outros projetos e pode ser muito bem que venha a fazer um filme sobre Marcos Valério - 'o' Marcos Valério -, mas antes disso está comprometido com Até Que a Sorte 2 e De Pernas 3. Interessa-lhe melhorar o timing de suas comédias, o acabamento - e os efeitos, que a trama de fantasma, com acidente e tudo, impõe a Odeio o Dia dos Namorados. "Meu objetivo é a qualidade, com frescor", resume. O fantasma remete ao Conto de Natal de Charles Dickens - cujas adaptações para o cinema Santucci admite não gostar (muito). Aqui ele só tem elogios para Cursino, Sabac e Heloísa Périssé . "A Heloísa é ótima na transição da comédia para o drama, e foi valiosa reescrevendo o diálogo da cena final no restaurante, que ficou melhor graças a ela."

A grande novidade de Odeio o Dia dos Namorados é que não é uma comédia como as outras de Santucci. É mais romântica, com um pé no drama. Ele sabe disso, sua produtora também - e ambos estão ansiosos para saber qual será a resposta do público. Pode ser, é, sua comédia mais bem realizada. É homônima de outra com Nia Vardalos. "Nosso título era Dia dos Namorados, mas o público rejeitava", diz a produtora. "Tentamos quatro ou cinco opções, nada deu certo. Ficamos com 'Odeio', a comédia norte-americana é 'Eu Odeio'. Sinaliza para o que é, uma comédia, e o público fica mais curioso para ver", arremata Maíra.