O ready-made de Eduardo Coutinho Foi um dos grandes acontecimentos da Mostra. Fila imensa na entrada do Cine Livraria Cultura no Conjunto Nacional, críticos, intelectuais, a fina flor do pensamento universitário como Ismail Xavier e Jean-Claude Bernardet. Para quê? Para ver o "novo filme" de Eduardo Coutinho, Um Dia na Vida. Por que as aspas? Porque se trata quase de um não-filme, parte de um projeto, que, ao que tudo indica, foi apresentado uma vez e nunca mais será revisto em público.