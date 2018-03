O que você estava fazendo?

Estava embaixo de uma cama, imaginando se embaixo de uma cama era mesmo o melhor lugar para estar durante um tsunami?

Estava numa igreja, se confessando, esforçando-se para lembrar seus piores pecados e até inventando alguns, para a redenção da sua alma estar à altura do Apocalipse?

Pensando em ligar para os maias e dizer: "Se vocês têm algum palpite para o brasileirão - não interessa!"?

Lembrando sinais de revolução cósmica no passado, como a vez em que latas cheias de maconha começaram a dar na praia e muitos interpretaram como um prenúncio da segunda vinda do Messias?

Olhando pela janela de vez em quando, por via das dúvidas, para não perder nada caso acontecesse mesmo?

Gastando adoidado e pagando tudo com cheque pré-datado?

Saindo de casa e levando um choque ao ver aquela bola incandescente no céu, pensando no que fazer, para onde correr e se proteger, estranhando que ninguém mais na rua parecia estar em pânico - até se lembrar que era o Sol?

Achando muita infantilidade essa preocupação com o fim do mundo, quando está claro que o fim virá precedido de fenômenos anormais como ondas de frio intenso e calor inédito nos hemisférios Norte e Sul, o derretimento das calotas polares, furacões violentos, navios de cruzeiro deitando de lado e casamentos do mesmo sexo?

Preparando sua câmera para registrar tudo e mostrar para os amigos depois?

Suspirando e pensando: finalmente, alguma coisa de excitante na minha vida?

Se dando conta: o fim do mundo vai dar um toque especial na minha autobiografia?

Refletindo sobre a necessidade que as pessoas têm de que o universo seja previsível e o futuro conhecido, que nosso destino esteja escrito nos astros, que as civilizações antigas tinham o código do mundo e seus profetas a visão do que viria, o que explicava a sedução de todas as teorias improváveis e ridículas que muitos aceitam sem pensar - tudo isso sem sair debaixo da cama?

O fim que nos espera, segundo a Bíblia, é terrível, mas do ponto de vista literário o Apocalipse bate qualquer outra versão ou previsão. Inclusive as dos poetas, como T.S. Eliot, que anteviu corretamente nosso desânimo final.

"É assim que termina o mundo

Não com um estouro mas um gemido."

A julgar pela reação geral ao palpite errado dos maias, poderia-se acrescentar: "E um bocejo".