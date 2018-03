O que pode vir a ser

Quem não compreender ou pelo menos pressentir a magnitude da tarefa envolvida na existência humana nem se preparar devidamente para manter a presença de espírito diante do fracasso estará, como se diz por aí, em maus lençóis. A poética impulsividade humana e a brilhante pretensão de ver a si mesma como herói ou heroína são marcas registradas de nossa psique, uma reminiscência do que pode vir a ser, destino que aguarda em estado potencial à espera das condições que o farão desabrochar. Contudo, uma oportunidade após a outra podem ser perdidas para sempre senão houver boa vontade para se envolver com a devida seriedade no jogo complexo da vida, preparando-se para o fracasso com o mesmo ânimo que nos preparamos para a vitória.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As reviravoltas produzem caos e bagunça, mas são imprescindíveis. Ao mesmo tempo, como é você

a alma responsável por essas reviravoltas, fica em suas mãos o ônus de ter de arrumar a bagunça produzida.

TOURO 21-4 a 20-5

Evite competir com essas circunstâncias que não podem ser superadas, pois por enquanto esse é o melhor panorama disponível e se você competisse tentando vencê-las, no fim acabaria perdendo um tempo precioso.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Ninguém em seu são juízo poderia ter certeza absoluta sobre o que virá por aí. O futuro é mais insondável do que nunca porque a situação atual é complexa e sofisticada a ponto de desafiar as mentes mais brilhantes.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Veja além da irritação,

é necessário você se entender com as pessoas e distanciar-se o máximo possível do clima beligerante que tomou conta dos relacionamentos nas últimas semanas. É imprescindível fazer acordos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Pensar exclusivamente na vitória imediata é produzir a derrota. Quando sentir que sua alma está tomada pelo impulso de vencer a qualquer custo, tente respirar fundo e reconhecer que o tempo continuará passando.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Neste momento em que você se orienta por razões poderosas e se convence de certezas, é mais propício do que nunca você duvidar e garantir uma margem mental para continuar raciocinando. Isso evitará a precipitação.

LIBRA 23-9 a 22-10

Experimentar insegurança e indecisão não é o mesmo que sentir ser impossível tomar alguma atitude concreta. Continue duvidando do que você precisa fazer, porém, mesmo assim continue em frente e faça o necessário.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Buscar o apoio das pessoas é importante, mas esse será útil temporariamente, já que na sua maior parte, essas pessoas apoiam o que desconhecem, baseadas apenas na forma com que você apresenta a elas seus argumentos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Este momento é favorável aos seus empreendimentos, porque oferece margem de manobra ampla. Talvez não seja parecida com a que você desejava, mas é a que se encontra disponível, aguardando que você a aproveite.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Aceite o inevitável, pois ainda que contrarie suas expectativas e seus desejos, ao longo do tempo mostrará ser o melhor que poderia ter acontecido, em nome de você desenvolver maior progresso e bem-estar.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As condições da atualidade impõem uma situação estranha, pois na prática nada mudou, mas sua visão interior das pessoas e fatos se transformou. Isso significa ter de conviver com uma normalidade que não é mais familiar.

PEIXES 20-2 a 20-3

Faça o melhor com o que está disponível, até porque as circunstâncias estão posicionadas na melhor condição possível. Agora é o momento e o lugar é adequado também, só falta você tomar as decisões e iniciar o jogo.