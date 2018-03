'O que ela fez não foi legal', diz Jennifer sobre Angelina

Jennifer Aniston finalmente abriu o coração e a boca sobre a relação de seu ex-marido,Brad Pitt, e Angelina Jolie, atual esposa do ator. Capa da próxima edição da Vogue americana, a eterna Rachel da série Friends declara que "o que Angelina fez não foi nada legal". Uma fonte afirmou ao Daily Mail que a entrevista na Vogue "mostra que Jennifer não tem mais medo de Angelina". "Ela nunca foi tão honesta e forte em uma entrevista antes", acrescentou a mesma fonte. A declaração de Jennifer chega duas semanas após Angelina afirmar que ela e Pitt se apaixonaram durante a filmagem de Sr. e Sra. Smith, em 2004, contrariando sua informação anterior, quando disse que o romance só começou após as gravações. O ex-casal se divorciou em 2005 e, desde então, Pitt e Angelina cultivam uma relação de muito amor e muitos filhos - os gêmeos Vivienne Marcheline e Knox Leon nasceram em julho e completam a prole de 6 crianças. Após o divórcio, a protagonista de Separados pelo Casamento (2006) namorou o também ator Vince Vaughn, uma relação que não teve um final muito feliz. O último namoro de Jennifer foi com o cantor John Mayer. Ainda há rumores de que o casal anda se encontrando, mas nada é confirmado. Resta agora esperar pelas declarações de Jennifer na Vogue, que prometem ser bombásticas.