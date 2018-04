O que é Creative Commons

"Share, Remix, Reuse - Legally" (do inglês, Compartilhe, Faça Remix, Reúse - legalmente). Este é o lema no topo do site da Creative Commons, que é uma organização não lucrativa que desenvolve, apoia e gerencia infraestrutura técnica e legal no sentido de incentivar a criatividade digital, o compartilhamento e a inovação. Criada em 2001 nos EUA, está presente em mais de 40 países.

A organização coloca à disposição licenças que permitem a autores e criadores de conteúdo como músicos, cineastas, escritores, fotógrafos, blogueiros, jornalistas, entre outros, conceder alguns usos de seus trabalhos. Qualquer pessoa, não importa o país, tem condição de entender claramente quais são as regras para utilização de uma determinada obra. Em vez de 'todos os direitos reservados', as licenças garantem 'alguns direitos reservados'.

No próprio site da entidade no Brasil, o Creative Commons é definido como um "novo sistema, construído com a lei atual de direitos autorais", que torna possível aos autores compartilhar suas criações bem como utilizar música, filmes, imagens, e textos publicados na internet que estejam marcados com uma licença Creative Commons.

