O que é civilização?

Nada há de mais valioso para a regeneração do mundo e a erradicação da iniquidade do que reconhecer a importância dos relacionamentos corretos. É impossível haver existência humana em estado isolado, já que SER, do ponto de vista nosso, é relacionar-se, sem isso não há existência. Relacionamentos são desafios e responsabilidades, é o início da sociedade, da cultura, da civilização. A civilização não é uma entidade independente de você, é o produto do relacionamento que você estabelece com as outras pessoas e com sua própria alma. Se há iniquidade é porque você comunga com ela, se há beleza é porque você a produz em seus relacionamentos. A civilização é o somatório de tudo que ocorre na intimidade dos relacionamentos humanos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Aceitar o que um dia foi inaceitável é um claro sinal de evolução. Observe como as coisas mudam irremediavelmente e, baseando-se nesse fato, permita que tudo flua com mais soltura e leveza, sem preocupações excessivas.

TOURO 21-4 a 20-5

A prosperidade é um ideal buscado por todos os seres humanos com um mínimo de juízo e garantido pelo céu, que acolhe todos os pedidos. Por que é tão difícil prosperar? Tenha certeza, isso é coisa dos humanos.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A maior responsabilidade de todas é a de preservar os relacionamentos em bom funcionamento, o que na prática significa que todas as pessoas envolvidas tenham lugar e vez para garantir suas satisfações.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Sua alma sente a proximidade de acontecimentos importantes e, por isso, assume o comando da situação. Logo as pessoas perceberão isso e criticarão suas atitudes de comando, achando que é apenas uma viagem de poder.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nada deve ser protelado, tudo deve ser enfrentado no exato momento em que acontecer. Dessa forma você evitará a acumulação de situações e sentimentos que, ao longo do tempo, fariam você perder o fio da meada.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Comunicar-se não é o mesmo que comunicar. Quando você se comunica leva em conta que há outra pessoa à sua frente e se dispõe a ouvi-la. Quando você comunica você torna irrelevante haver um ser humano à sua frente.

LIBRA 23-9 a 22-10

Preserve a abertura e flexibilidade de sua mente, porque a tendência é acontecer inúmeros assuntos que não poderiam ser administrados com a mesma atitude de sempre. A inovação se fará necessária.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Perante a aventura a alma sente o mesmo medo de sempre, aquele que alimenta todas as dúvidas. Que seria melhor fazer? Permanecer no suspense e protelar a ação ou seguir em frente e assumir a aventura?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Mantenha o foco, o que significa que você precisará de paciência com as pessoas que atrapalharem em vez de ajudar. Acontece que elas não conhecem seus planos e não têm como envolver-se com tanto ardor quanto você.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Milagres acontecem, mas como as pessoas andam cínicas e céticas demais, é provável que elas critiquem o que viria a salvá-las, inclusive. Fazer parte dessa chusma barulhenta não é necessário, só se você quiser.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Aceite as consequências dos erros que você cometeu, mas não para sentir culpa e sim para consertá-los o mais rapidamente possível. Sem ajustes tudo continuará descambando para o lado oposto do que você buscava.

PEIXES 20-2 a 20-3

Justificar-se não é o mesmo que comunicar-se. Quando você usa o tempo para justificar suas atitudes, na verdade deixa de ouvir a crítica recebida, a qual, talvez, serviria para fazer ajustes e melhorar o caminho.