O 'quase' brasileiro DJ Fatboy Slim A rotina do carnaval brasileiro pode ganhar uma pausa no samba com música eletrônica. O DJ Fatboy Slim, uma das figuras mais festejadas dos últimos anos, leva sua música eletrônica novamente para os trios elétricos de Salvador, pela terceira vez consecutiva -, o inglês sabe o quanto é querido no Brasil. Desta vez, serão dez dias em território brasileiro com sete datas agendadas, de Manaus a Florianópolis. O amor de Fatboy pelo Brasil parece tão verdadeiro que o mais recente lançamento em DVD do DJ (Incredible Adventures In Brazil) foi uma coletânea das apresentações que fez no carnaval brasileiro do ano passado. As cenas que compõem o DVD são de pura adoração, tanto do público como de seu protagonista. Para a nova turnê que teve início em Manaus, o DJ promete um novo hit de verão, exclusivo para os fãs daqui. Vale lembrar que, na temporada passada, Fatboy apresentou Put Your Hands for Brazil, sucesso que entrou até na trilha do programa Pânico na TV! Planos Sobre novos projetos, o DJ adiantou que lançará seu novo álbum em maio deste ano. Uma das faixas terá a participação de Iggy Pop e será incorporada à trilha sonora do seriado Heroes. Já em Brighton, Fatboy é um dos diretores do time de futebol local. ?Somos pobres, mas honestos?, ressalva. É na cidade onde ele passou a maioria do ano passado, gravando seu novo álbum. Por isso mesmo, ficou longe das grandes turnês. Mesmo assim, cumpriu dois rituais básicos: tocar no Carnaval brasileiro e no festival Glastonbury, na Inglaterra. Fatboy Slim toca, amanhã, no Pacha (Rua Mergenthaler, 829 , V. Leopoldina, zona sul de São Paulo), a partir das 22 horas. R$ 140 (mas.) e R$ 70 (fem.) até hoje, às 18h. Após: R$ 200 mas. e R$ 100 fem.