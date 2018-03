O pulo de Bocato

Ao todo, são 15 composições inéditas, em que Bocato, fã do "Tratado de Orquestração" de Rimsky-Korsavov, exercita uma escrita sinfônica refinada (nada a ver com cacoetes villa-lobianos ou jobinianos), entremeada de intervenções eletrônicas e uma parafernália de instrumentos acústicos - em que comparece o trombone do líder, que tem a sensibilidade de não ocupar todos os espaços.

Ao contrário, quem mais brilha é o compositor Bocato. Daí por que esta gravação é fundadora de novo estágio em sua carreira, o de criador sem fronteiras, que em plena maturidade brinca com as linguagens e administra os timbres como um alquimista. Em Circus Paradise, a música começa sinfonicamente erudita e aos poucos desliza para outras linguagens, assume pulso regular e conclui numa parafernália percussiva à brasileira. Uma "viagem" de dez minutos - memorável, refinada, visceral. Há outras gemas e, no fim, ele termina avisando "Vou dormir, pois tenho que sair". Vai mesmo: em 2013, muda-se para os EUA.

BOCATO

ESCULTURAS

DE VENTO (CD duplo)

Selo Sesc

Preço médio:

R$ 30

EXCELENTE