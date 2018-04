O procedimento das ciências

O procedimento de todas as ciências é o mesmo; conhecendo tais e quais ingredientes como separados, únicos e originais em todo o esplendor da diversidade, pretende-se conhecer também a unidade nas relações mútuas mediante as quais todas as partes criam vínculos e formam uma unidade orgânica. O tema primordial de toda ciência é investigar a unidade na diversidade, somar os detalhes em leis. Depois de conhecer tudo por separado, conhecemos tudo unificadamente para conquistar a liberdade por não dependermos mais de uma percepção fragmentada do Universo. Assim, através da unificada e equilibrada observação dos fenômenos da natureza chegamos a conhecer aquela única Vida que conhece a si mesma por meio de cada uma de suas partes tentando conhecê-la.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Este é um momento em que poderão acontecer aqueles relances inspirados mediante os quais, se bem aproveitados, a vida pode mudar para sempre e para melhor. Cabe a você decidir o que fazer com esses relâmpagos de inspiração.

TOURO 21-4 a 20-5

Forçar as situações para que se ajustem aos seus planos é uma atitude necessária, mas somente às vezes. Quando esse tipo de atitude se torna corriqueira, na prática isso se mostra como arrogância e presunção.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Na dúvida, recue um pouco e aproveite para meditar sobre os objetivos que persegue e, principalmente, sobre os instrumentos que andou usando para garantir suas pretensões. Talvez haja necessidade de fazer alguns ajustes.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Beleza, verdade e bondade são três virtudes sem as quais nossa humanidade não aguentaria existir, porque no fundo ela reconhece que vive em busca de que relacionamentos, projetos e objetos sejam reflexo dessas virtudes.

LEÃO 22-7 a 22-8

Negar o perdão é persistir em conflitos que poderiam ser superados e finalizados, libertando todas as pessoas que neles intervieram, inclusive você. Negar o perdão significa você perder um pouco de liberdade.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando seu coração ama, não julga. Quando seu coração julga, não ama. As duas tendências não podem acontecer simultaneamente. O amor não julga porque compreende. O julgamento não ama, porque deve distanciar-se.

LIBRA 23-9 a 22-10

Você não precisa provar nada a ninguém nem tampouco justificar suas atitudes. Haverá, com certeza, pessoas que exigirão explicações e justificativas, mas isso não significa que você deva atendê-las. Siga o seu caminho.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A desconfiança cria um sentimento pesado nos relacionamentos. É urgente superar isso e induzir todo mundo a se nortear pela alegria. Afinal, não é isso que todas as pessoas buscam? Por que não produzir alegria?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Aja de acordo com a necessidade, esta é a orientação segura para se adaptar com a maior rapidez possível às transformações que se operam no mundo. Lembre-se de que o mundo não é uma coisa, é um grupo de humanos.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

No mundo humano tudo é feito sob pressão, mas não porque isso seja necessário e sim porque há um vício amplamente divulgado e considerado normal, a preguiça. A pressão acontece para que a preguiça seja superada.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As crises do mundo beneficiarão as pessoas que experimentaram suas crises pessoais nos anos anteriores e se esforçaram para atravessá-las com a maior dignidade possível, aproveitando-as para crescer.

PEIXES 20-2 a 20-3

Menos competição e mais colaboração, este será o espírito do tempo que virá por aí de forma tão rápida e fulminante que poucas pessoas não o experimentarão como uma catástrofe. Nada é desastre, tudo é renascimento.