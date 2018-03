O PRÍNCIPE GANHA VERSÃO EM MANGÁ O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel em 1513 e considerado um tratado de política, se transformou em mangá, o comic japonês. A Herder Editorial, da Espanha, resolveu seguir o êxito que tem sido a publicação de mangás filosóficos no Japão. Por exemplo, o livro O Capital, de Karl Marx, teve mais de 129 mil exemplares vendidos. O mesmo sucesso ocorreu com obras do filósofo alemão Friedrich Nietzsche e do poeta italiano Dante Alighieri. A edição de O Príncipe é toda feita em preto e branco tal o traçado tradicional do comic japonês. Maquiavel (1469-1527) escreveu a obra em referência