O príncipe das águas Dizem que amor de verão nunca dura mais do que o bronzeado, mas no caso deles seria diferente. Dóris e Douglas tinham se conhecido na praia e no fim das férias ela já estava segurando as coisas dele quando ele entrava no mar para surfar, e não há prova maior de amor eterno do que isso. Dóris ficava na beira do mar vendo o Douglas surfar, abraçada à sua japona, à sua bermuda e às suas havaianas e pensando "ele é um Deus, ele é um príncipe das águas". Tinham se amado tanto que nem sobrara tempo para se conhecerem. Não sabiam nada um do outro. Era como se a vida dos dois tivesse começado ali, naquela praia. Sem passado, sem biografias, sem confidências ("gostas de novela?"), sem nada. Apenas se adoravam.