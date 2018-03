O primeiro e bem tocado violão de Zé Paulo Becker

BECKER

Em atitude louvável, o primeiro disco do violonista Zé Paulo Becker acaba de ser relançado. Apresentado ao público originalmente em 2001, o álbum teve produção de Mauricio Carrilho e participação do percussionista Beto Cazes. Com 12 temas de diversos compositores, Lendas Brasileiras é uma aula instrumental e um exemplo de violão tocado com a alma. No primeiro CD de sua carreira, o violonista - que hoje integra o fabuloso Trio Madeira Brasil, com Marcello Gonçalves e Ronaldo do Bandolim - ensina que só vale a pena regravar temas de autores consagrados se o intérprete tiver algo a acrescentar-lhes. E Zé Paulo Becker consegue dar seu recado, imprimir sua assinatura sobre joias do maior quilate da música brasileira, com um violão ao mesmo tempo elegante e sacudido. No repertório, as bombas Amor Proibido (Cartola), Chovendo na Roseira (Tom Jobim), Feira de Mangaio (Sivuca e Glorinha Gadelha), Lendas Brasileiras (Guinga e Aldir Blanc), Choro Bandido (Edu Lobo e Chico Buarque), Feitiço da Vila (Vadico e Noel Rosa), Infância e Palhaço (Egberto Gismonti) e Gotas de Ouro (Ernesto Nazareth). / LUCAS NOBILE

