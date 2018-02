O presente de Baryshnikov Começar Três Solos e Um Dueto, apresentado terça e quarta-feira no Teatro Bradesco, com a Valse Fantasie (2009), faz todo o sentido. É trazer algo da sua própria história, aqui representada por Alexei Ratmansky, o coreógrafo que nasceu na São Petersburgo, onde estudou e, depois de revigorar o Ballet Bolshoi, tornou-se artista residente no American Ballet Theater, em Nova York, cidade onde ele vive. Ratmansky repropõe o vocabulário do balé clássico com o frescor ajustado a um corpo de 62 anos de muitas competências consolidadas. Afinal, trata-se de Mikhail Baryshnikov.