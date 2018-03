O premiado Hunger, do 'outro' Steve Mcqueen Comemoram-se este ano 80 anos de nascimento (em março) e 30 de morte (em novembro) de Steve McQueen. Ao redor do mundo, o astro de ação de Hollywood está sendo lembrado por seus grandes filmes nos anos 1960 e 70, quando estava no auge. Mas há outro Steve McQueen, homônimo do ator. É diretor de filmes experimentais. O "outro" McQueen começou mostrando seus trabalhos em galerias de arte. A maioria é de curtas. É dele o longa Hunger, que integra a mostra Zona Livre, formada por produções independentes, no CineSesc. É interessante comparar a estreia do estilista Tom Ford - O Direito de Amar -, com o que Steve McQueen está fazendo.