Que nossa humanidade permita que a instabilidade faça seu trabalho purificador! Os ciclos de tempo duram pouco, ninguém em seu são juízo está livre da estranha sensação de que o dia ficou mais curto do que o normal e que antigamente tudo amadurecia com relativo sossego e tranquilidade. A instabilidade cumpre o serviço de nos demonstrar quão falhas são as regras que regem nossa civilização e que os pontos de vista oficiais sobre a Vida, que são os materialistas, não dão conta de nos situar na rica experiência subjetiva que nos anima a maior parte do tempo. O ponto de vista oficial, o materialista, considera real apenas o tempo em que somos seres objetivos, o que na contabilidade não representa sequer dez por cento da vigília.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Quando as coisas não saem do jeito esperado, negar que isso seja uma manifestação de ordem superior seria o mesmo que pretender que sua pequena visão da realidade se impusesse sobre o que é da própria natureza da Vida.

TOURO 21-4 a 20-5

Observar antecipadamente que alguém cometerá um erro responsabiliza sua alma por fazer algo a respeito. Nessa situação, será imprescindível evitar a malícia que quer depois dizer: viu? Falei que ia acontecer?

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A mera repetição de hábitos, gestos e costumes não faria de você uma pessoa melhor. Afinal, há alguma dúvida em sua alma a respeito de que necessariamente deve haver evolução? Essa é a regra fundamental do jogo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

É inevitável criticar, a própria mente faz isso automaticamente enquanto observa a realidade e a compara com seus ideais de perfeição. Porém, isso não significa que necessariamente a crítica deva ser destrutiva.

LEÃO 22-7 a 22-8

Qualquer vestígio de falta de honestidade trará consequências. Você poderá até esquecer o fato em si, mas esse fato nunca esquecerá você, ficando no seu encalço até que o que tiver sido amarrado seja desamarrado.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Difícil passar um dia sem alguma contrariedade. Porém, mais difícil ainda será o dia em que as contrariedades não provocarem respostas iradas de sua parte, como se disso dependesse todo o resto de sua vida.

LIBRA 23-9 a 22-10

A ansiedade é um sentimento enganoso que sussurra conselhos péssimos, tal qual o de abster-se de ouvir com atenção o pedido de ajuda de alguém porque pareceria que isso desviaria você do que realmente importaria.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Seja luz que ilumina a vida das pessoas com que se relaciona, estenda a mão para guiá-las de acordo com o entendimento que você tenha conquistado a respeito da Vida. Gestos amorosos se fazem necessários.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Você experimentou suas razões prevale-cendo sobre as das outras pessoas. Neste momento de glória será necessário compreender que há regras ainda maiores do que suas razões e que só essas devem prevalecer.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Parece impossível

agradar todo mundo

e dessa impossibilidade se alimenta todo o desequilíbrio que acontece. Porém, a aparente impossibilidade se vê logo superada quando as pessoas fazem concessões.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Cumprir todas as tarefas programadas é um ato de amor também, talvez infinitamente mais amoroso do que o panorama romântico que teoricamente seria associado a essa palavra. Tornar o mundo mais fácil é a essência do amor.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sobram razões para alimentar ressentimentos. Porém, isso só acontecerá se você assim o desejar, já que de todo modo haveria outras opções disponíveis a respeito do que fazer com esses incômodos sentimentos.