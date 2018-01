O polêmico título do CD de Madonna A poucas semanas do lançamento mundial de Gimme All Your Luvin, o primeiro single do novo disco de Madonna que será apresentado em 5 de fevereiro no Super Bowl, a cantora gera polêmica na internet com o novo título de seu 20.º álbum: MDNA. Tudo porque o título escolhido seria uma espécie de trocadilho entre a sigla do nome de Madonna e o da droga MDMA, similar ao ecstasy. A cantora anunciou o título do novo álbum na noite de quarta-feira, quando falava sobre o filme W.E. e sua estreia como diretora, à BBC de Londres. Apesar de adiantar o nome do novo álbum, a cantora não confirmou a data de lançamento do aguardado MDNA. / EFE