O polêmico Cristo de Scorsese

23H20 NA GLOBO

Brasil, 2009. Direção de Wolf Maya, com Carolina Dieckmann, Eri Johnson, Jose Wilker, Malu Mader, Reynaldo Gianecchini, Marília Gabriela.

A interrogação do título levanta a questão - o sexo é uma atividade puramente física, que, em princípio, é prazerosa e descomprometida. A cultura e o afeto é que complicam. Para ilustrar sua tese, o diretor mostra três casais, um rico, um de classe média e outro pobre, nos quais os maridos não resistem a um rabo de saia e cujas histórias terminam por se cruzar. A produção é da Total e o filme fez sucesso de público, sem a contrapartida da crítica. Reynaldo Gianecchini, que luta contra o câncer, é o marido garanhão de Malu Mader e ela o trai com o amigo. Estamos falando da ficção. Reprise, colorido, 90 min.

Piratas da Informática

21H NO SBT

(Pirates of Silicon Valley). EUA, 1999. Direção de Martyn Burke, com Noah Wyle, Anthony Michael Hall, Joey Slotinick, John Dimaggio.

Um bom artista copia, o grande artista rouba - a frase de Leonardo da Vinci serviu de farol para o diretor Burke, que conta a história de Steve Jobs e Bill Gates, sobre como um criou a Apple e o outro, a Microsoft. Sobram acusações de que ambos se apropriaram dos esforços e pesquisas de terceiros - que piratearam, portanto. Por mais interessante que seja a história, a realização (para TV) é modesta. Nada que se compare a Rede Social, de David Fincher. Mas vale como esforço para iluminar a personalidade de Jobs, que morreu há pouco. Reprise, colorido, 95 min.

Espelho d'Água - São Francisco, Um Rio Cheio de Histórias.

22h15 na Cultura

Brasil, 2004. Direção de Marcus Vinícius Cezar, com Fábio Assunção, Francisco Carvalho, Carla Regina, Regina Dourado, José Ricardo.

Uma frase do líder comunitário deste filme, antes de ser morto, resume a intenção do diretor. Ele diz para o fotógrafo Fábio Assunção que a superfície do rio é linda, mas, por baixo, o velho Chico está morrendo. Na trama, Assunção pesquisa para um livro com fotos do São Francisco. O líder o acusa de ser mais um a explorar o folclore - e a misérias das populações ribeirinhas - do rio. Belas imagens, boas intenções. Não há muito mais para destacar. Reprise, colorido, 103 min.

Ao Mestre Com Carinho 2

22H15 NO SBT

(To Sir, With Love 2). EUA, 1996. Direção de Peter Bognovich, com Sidney Poitier, Christian Payton, Dana Eskelson, Fernando Lopez.

Sidney foi o primeiro grande astro negro de Hollywood. Ganhou o Oscar - por Uma Voz nas Sombras, em 1963 - e, no fim da década, era uma das maiores bilheterias do cinema norte-americano. Daquela época foi o primeiro Ao Mestre, com Carinho, sobre professor negro que põe nos eixos turma de desajustados num bairro popular. Quase 30 anos depois, o professor Sidney Poitier voltou à sala de aula, e com direção de Bogdanovich, que foi grande, perdeu o rumo e também tentava um recomeço. Reprise, colorido, 100 min.

Por Trás do Pano

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1999. Gênero. Direção de Luiz Villaça, com Denise Fraga, Luís Melo, Pedro Cardoso, Marisa Orth e Ester Góes.

Os bastidores de uma produção teatral. Denise Fraga faz atriz talentosa, mas insegura, que se envolve com ator e diretor casado. Bons atores, uma porção de prêmios, inclusive no Festival de Gramado, mas não espere nada excepcional. Reprise, colorido, 90 min.

Porky's

0H NA BANDEIRANTES

(Porky's). EUA, 1981. Direção de Bob Clark, com Dan Monahan, Mark Herrier, Wyatt Knight, Roger Wilson, Cyril O'Reilly, Tony Ganios, Kaki Hunter, Kim Cattrall, Nancy Parsons, Scott Colomby, Boyd Gaines, Doug McGrath.

Há 20 anos, nem faz tanto tempo, o diretor Clark retomou a vertente de A Primeira Noite de Um Homem - de Mike Nichols, 1968 - e, incrementando a linguagem, com palavrões e mais sexo, reiniciou uma via que nunca mais parou. American Pie e outros filmes levaram mais longe as grosserias, mas o público teen adora se ver em caçadas amorosas. Porky's mostra adolescentes da Flórida que, nos anos 1950, só pensam naquilo (e contam com o bordel do título para tentar dar vazão a suas necessidades fisiológicas). O sucesso foi tão grande que surgiram Porky's 2, 3... Reprise, colorido, 92 min.

TV Paga

A Última Tentação de Cristo

21 H NO TCM

(The Last Tempation of Christ). EUA, 1988. Direção de Martin Scorsese, com Willem Dafoe, Harvey Keitel, Verna Bloom, Barbara Hershey.

Há 23 anos, este filme provocou o maior escândalo. Foi considerado herético pela Igreja Católica e, em São Paulo, sofreu a perseguição do então prefeito Jânio Quadros. Tudo porque Scorsese, baseado no romance de Nico Kazantzakis, autor de Zorba, filma a Paixão de Cristo com base nas fraquezas humanas do filho de Deus. Na cruz, Cristo tem um delírio, imagina-se iniciando uma vida terrena, casado com Maria Madalena, tendo filhos com ela - tese sustentada também pela ficção de O Código da Vinci. No Rio, o ator Willem Dafoe citou o filme de Scorsese para negar que só faça bad boys. O diretor reencontra sua atriz de Sexy e Marginal, Barbara Hershey, e a trilha de Peter Gabriel é brilhante. Reprise, colorido, 163 min.