O poder na arte dos países

Um tanque militar de 60 toneladas nos Giardini de Veneza já seria uma imagem estranha. Mais ainda se, sobre ele, estiver uma esteira ergométrica, na qual um ginasta se exercita, fazendo girar as esteiras de metal e provocando um barulho estrondoso, potente, patético. Provocativa "instalação", o tanque é parte da mostra Gloria, que a dupla Allora & Calzadilla apresenta no pavilhão dos Estados Unidos como parte da 54.ª Bienal de Veneza, inaugurada ontem. Apenas um símbolo da "liberdade de expressão"?

Allora & Calzadilla podem ter errado a mão com o espetáculo sobre a "identidade americana" e a menção relacionada ao díptico "nacionalismo e competição", como afirmou em Veneza a curadora do pavilhão do país, Lisa Freiman. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra instigante, para o bem ou para o mal. Por exemplo, na quinta-feira, o cônsul dos EUA na Itália, ao apresentar Gloria, comparou a provocação e criatividade de Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla (curiosamente, eles vivem em Porto Rico) ao "poder esperto" do presidente Barack Obama.

Além do pavilhão dos EUA, a Bienal de Arte de Veneza tem outras 88 chamadas representações nacionais e o segmento é, sem dúvida, o mais interessante desta edição do evento. Nos Giardini, muitos dos países participantes têm os próprios pavilhões, entre eles o Brasil, mas há ainda uma parte das representações espalhada pelo Arsenale e por outros espaços da cidade. Como ILLUMINations (Iluminações), mostra curatorial da suíça Bice Curiger para esta Biennale, foi recebida como uma surpresa desagradável nos primeiros dias do evento, as representações nacionais deste ano já se bastariam pelo que Mike Nelson mostrou no pavilhão da Grã-Bretanha e Thomas Hirschhhorn no da Suíça. Mas há também outras exposições a destacar.

Críticas. "O conceito da curadora (Bice Curiger) é retrógrado, com odor de antimulticulturialismo, uma resposta à ansiedade do mercado", diz o artista Artur Barrio, que representa o Brasil este ano. "O Tintoretto está deslocado na Bienal: o Vaticano deve voltar a fazer encomendas de obras?", comenta, fazendo referência à obra do mestre italiano utilizada em ILLUMINations. Entretanto, escolhido pelos curadores Moacir dos Anjos e Agnaldo Farias, ele vê como surpreendente sua participação na mostra. Além de exibir vídeos e fotografias de suas ações há cerca de 40 anos, Barrio apresenta a nova instalação (Ex) Tensões y Pontos, na qual predominam cabeças de bacalhau em caixas de sal, barbantes e a inscrição "Mais peixes para quando no mar não houver".

É do inglês Mike Nelson uma das obras mais marcantes desta edição. Ele, que já representou a Grã-Bretanha no evento em 2001, desconstruiu o interior do pavilhão britânico e criou um labirinto de cômodos - que não sabemos se pertencem a uma casa abandonada ou a moradores prestes a retornar a qualquer momento -, apresentando uma construção entre realidade e ficção, ruína e pobreza, na qual o espectador se vê deslocado no espaço e tempo.

Em I, Impostor, Nelson, que participou da 26.ª Bienal de São Paulo, revisita obra que realizou em Istambul. As referências à Turquia na instalação são sutis - na verdade, a casa tem porões e ambientes que recriam laboratórios fotográficos, espaços que levam a portas que não se abrem e há momentos em que o visitante se vê tão perdido a ponto de rever espaços já explorados anteriormente. No fim das contas, é como se estivéssemos em casas da periferia e não mais num dos eventos de arte mais cobiçados do mundo.

Já o suíço Hirschhhorn, que integrou a 27.ª Bienal de São Paulo, cria um espetáculo crítico sobre a banalidade em Crystal of Resistence, enorme caverna de papel-alumínio em que celulares, manequins e televisores estão sendo tomados por cristais e plásticos. É uma obra sobre o absurdo, realizada em um espaço prateado e com espelhos, para que o espectador, inevitavelmente, se veja numa "zona de conflito", explica o artista. Já Christian Boltanski, no pavilhão da França, trata, em Chance, do processo (industrial?) de criação e de morte da imagem.