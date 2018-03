O poder dos pensamentos

O pensamento vem antes das palavras e, por isso, as pessoas podem compreender umas às outras ainda que falem línguas diversas, expressando-se mentalmente. Reconhecer o mistério da transmissão do pensamento será um grande passo em nossa civilização. Quando isso acontecer, olharemos para o passado e compreenderemos a natureza de inúmeras doenças que nesse momento terão deixado de existir, além do quê, evidentemente, a mentira terá se tornado inútil. Já pensou você o panorama transformador que significaria uma civilização desprovida de mentira? Isso já é possível, porém, ainda não se confia plenamente no poder dos pensamentos e na infinita capacidade de transmissão dos mesmos sem que se pronuncie palavra alguma.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Hoje e nos próximos dias, procure agir com suavidade e vontade de compreender tudo e todos. Faça isso antes de as coisas motivarem você a agir de forma agressiva ou dura, pois esse repertório não seria eficiente agora.

TOURO 21-4 a 20-5

As mais lindas ideias e imaginações servirão para elevar sua consciência a um nível de pensamentos bem acima das fofocas e maledicências que correm soltas por aí. Melhor sair desse círculo tóxico dos boatos.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Os vínculos de amizade precisam ser nutridos, mas sem intenções falsas ou interesseiras. Desapegadamente, faça uma ligação àquelas pessoas que sabidamente são suas amigas para atualizar a consciência desse vínculo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Envolva seu coração e imaginação em tudo que fizer hoje, pois assim você irá além das adversidades que açoitam e também de quaisquer desvios sedutores que surgirem. Viva hoje como se fosse a última oportunidade.

LEÃO 22-7 a 22-8

A reconciliação não é impossível, porém, requer empenho de sua parte. A qualquer momento, você se verá tendo bons sentimentos pelas pessoas que antes irritaram e provocaram distúrbios. Esse será o início da reconciliação.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Trate bem seus problemas, porque envolver-se agressivamente com os mesmos, renegando-os, rejeitando-os ou lutando contra eles como se fossem bárbaros, isso só vai aumentar o tamanho e a intensidade desses problemas.

LIBRA 23-9 a 22-10

O afeto é uma moeda de troca que não deve ser contaminada com outro tipo de interesses, porque dessa forma se corromperia e deixaria de ser mero afeto espontâneo. Afeto desprovido de espontaneidade, que nome teria isso?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Com pouco se pode fazer muito, mas para isso terá de haver muita boa vontade enquanto se faz esforço para calar os gritos mentais da ambição, que só vê um caminho grandioso pela frente e nada mais. Pouco será muito!

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Pequenas discussões podem ser reveladoras e iluminadoras. Porém, para isso acontecer será necessário manter na mente o desejo de esclarecer-se, sem desviar-se para a troca de ofensas que aconteceria numa discussão.

CAPRICÓRNIO 21-12 a 20-1

Abra as portas de sua casa para receber pessoas que sejam queridas e com as quais você tenha vontade de compartilhar seu conhecimento ou mesmo algum objeto novo que tiver adquirido. Irradie bem-estar e alegria.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Dizer palavras carinhosas sem outro interesse do que manifestá-las é algo que raramente seria bem compreendido pelas pessoas. Em geral, elas vão pensar que com essas palavras você buscaria algo mais.

PEIXES 20-2 a 20-3

Independência é uma condição psíquica que não é incentivada nos governos totalitários, os quais pretendem que você seja absolutamente dependente da ordem inventada pelos mesmos. Sem liberdade, não há progresso.