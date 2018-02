O poder de ver e o poder que vê

No dia em que houver confiança maior nos relacionamentos humanos a ciência da telepatia será compreendida, aceita e aproveitada. Enquanto isso, continuará havendo acusações de plágio injustas. Acontece que as ideias podem ser acessadas simultaneamente por diversas mentes e há na história provas suficientes desse fato. Pensamentos idênticos brilham simultaneamente em diferentes e remotos cantos do mundo, sendo absorvidos pelas pessoas que estejam aptas para isso. Tentar apropriar-se das ideias é um dos pecados básicos, fruto da ignorância humana aliada com a pretensão de que a visão particular do mundo possa ser identificada com a visão do Universo Infinito. Não é assim, mas por aqui ainda é normal confundir o poder de ver com o poder que vê.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Assumir alguns riscos foi oportuno, mas uma atitude dessas nunca deveria tornar-se objeto de rotina, isso seria desgastante demais. Por isso, agora é propício rever alguns riscos assumidos e livrar-se de vários deles.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma onda forte parecia varrer todas as dúvidas, o que também provocou entusiasmo, já que ninguém aprecia viver perpetuamente em dilema. Porém, as certezas serão sempre temporárias, nada é eterno no mundo humano.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Quando os pequenos detalhes atrapalham a grande obra é porque chegou o momento de descer do pedestal da mente e observar com mais atenção a base sobre a qual você ergueu essa obra. Faça isso antes que seja tarde.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Insistir na satisfação de um desejo quando todos os sinais se tornam contrários seria uma atitude que resultaria em consequências desagradáveis, tudo o contrário do que seria a intenção original, não lhe parece?

LEÃO 22-7 a 22-8

É de fundamental importância que você reveja os passos que deu, as atitudes que tomou e as ideias que achava tão geniais que não admitia serem discutidas. Rever tudo tornou-se essencial, mas só se você quiser progredir.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Nunca dê nada por sabido, as coisas mudam porque as pessoas também mudam. Quando quiser que algo continue na mesma trilha proposta inicialmente, você deverá conferir todos os dias os mínimos sinais de mudança.

LIBRA 23-9 a 22-10

Tudo que era muito certo virou incerto do dia para a noite; assim são as coisas, eternamente mutáveis no mundo humano. Se você quiser experimentar eternidade e infinito, busque essas virtudes no centro do coração.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Ainda há muito trabalho para recuperar o que se estragou ao longo do tempo e, por esta razão, é necessário dedicar-se a isso cotidianamente, com a mesma assiduidade com que outrora as coisas foram estragadas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As atitudes que você toma formal e aparentemente não são tão valiosas quanto as sensações e cavilações que você experimenta na intimidade solitária de seu coração. Somente aí é que se diz a verdade e apenas a verdade.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As dúvidas são saudáveis, especialmente em momentos como o atual, em que ninguém poderia dizer ao certo o rumo que as coisas estão tomando. Duvidar é saudável, mas só até a mente adquirir um pouco de flexibilidade.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Quando tudo parecia que ia dar certo, as coisas se tornam incertas novamente. Isso é cansativo, mas pelo visto, necessário também. Suspeite que, talvez, haja uma dose de soberba que precisa ser posta sob controle.

PEIXES 20-2 a 20-3

As opiniões formadas são necessárias para traçar rumos e estratégias de realização. Porém, quando as opiniões se cristalizam, a mente não consegue ver outra coisa além dessas, o que limita bastante o panorama da vida.