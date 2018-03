O pioneirismo do fuo francês

O duo francês formado por Armelle Pioline e Dominique Dépret (mais conhecido como Mocke), após 13 anos de carreira, se apresenta pela primeira vez no Brasil na próxima semana.

Com um som indie pop e influências de bossa nova, o Holden lembra os chilenos Gepe e Dënver e isto não é mera coincidência. A banda tem uma relação com o país sul-americano desde 1999, como conta Armelle ao Estado, pelo telefone, de Paris. "Tudo começou quando uma música nossa fez muito sucesso lá. E o nosso produtor, Senor Coconut , mora em Santiago. Então, acabamos gravando lá três dos nossos álbuns. Durante os anos, fomos desenvolvendo uma forte conexão com o público chileno."

A cantora diz que em 13 anos o som da banda - cujo quinto CD chama-se L'Essentiel e foi lançado em março na Europa - mudou porque sofreu influências, de artistas como Radiohead. Entretanto, jazz dos anos 1920 aos anos 1950, old soul e Velvet Underground continuam sendo as maiores referências do Holden.

E música brasileira? "Sou grande fã de Caetano Veloso. Gosto também de Chico Buarque e de todos desse gênero", conta Armelle. Ela ressalta, no entanto, que não está por dentro de nossa produção musical contemporânea. "Vou ter de me atualizar e descobrir o que está acontecendo agora por aí. Tenho certeza de que deve haver coisa muito boa sendo feita. E estar no Brasil vai ser uma ótima oportunidade para me inteirar sobre sua música."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vinda do Holden ainda não faz parte do projeto, mas marca o lançamento do MusicMob. A iniciativa pretende que os fãs se mobilizem comprando cotas para viabilizar o show de artistas no País. Algo semelhante já foi realizado pelo grupo conhecido como Cariocas Empolgados, que levou bandas como Belle and Sebastian ao Rio. O MusicMob dará direito, por exemplo, ao 'mobber' investir em outra banda caso a primeira opção não se concretize ou receber o dinheiro de volta.