O peso que vem de onde

Onde é um lugar que não existe no mapa. É para lá que Karina Buhr vai no segundo álbum solo, sem se impor limites territoriais. Tentar esclarecer o título do CD, Longe de Onde (Coqueiro Verde), uma afirmação não uma interrogação, teorizar sobre a questão da procedência e do destino, é estragar a brincadeira. "Primeiro: gosto do som dessas palavras. Depois tem essa coisa de lembrar uma pergunta, mas não ser. Toda vez que tento explicar eu o deixo pobrezinho, eu o estrago", brinca Karina. "Esse título é o que você pensa quando você o ouve. Não é só geográfico."

A ideia remete a um verso da ciranda Cravo Vermelho, do pernambucano Carlos Fernando, que Geraldo Azevedo gravou no primeiro álbum solo, de 1977: "Eu sou daqui, mas vim de longe". Nascida em Salvador, criada em Recife, Karina criou identidade pernambucana, mantém o sotaque, mas é representante das mais expressivas da música contemporânea produzida em São Paulo. Aqui, entre outras coisas, fez teatro com Zé Celso Martinez Corrêa no Oficina e recentemente tornou-se parceira de Marina Lima - dois totens de modernidade.

"Ligar meu nome a Pernambuco, dizer que sou de lá, acho precioso. O que acho ruim é a ideia clichê do que seria a música de lá. Porque daí cai naquele conceito de o que se faz no Rio e em São Paulo é o normal e o que se faz nos outros lugares é exótico", diz. "Faço um som assim porque sou assim, não porque vim de lá. Fico agoniada quando se coloca tudo no mesmo balaio."

Com capa e videoclipe da canção de abertura, Cara Palavra, realizados no Marrocos, sutilmente a compositora e cantora faz a ligação do mundo árabe com a cultura nordestina de onde ela vem para São Paulo, onde reside há anos. "Mas não que eu tenha ido a Marrocos fazer uma 'pesquisa' ou algo do tipo. Aconteceu por acaso. Mas já que estava lá, saindo na rua várias vezes de véu, por que não gravar um vídeo com aquele visual. Nem queria muito que fosse a capa, não queria situar o disco no Marrocos, só que rolou naturalmente. Se fizesse na Avenida Paulista também estaria situando, então fiz aquela maquiagem e quando reparei era a mesma pincelada de uma escrita no muro. Hoje olho pra capa e acho totalmente a cara do disco: pode ser lá como aqui."

A música que ela coloca nesse CD é de movimento cosmopolita, universalista, sem qualquer resquício migratório. A produção é dela e de dois músicos de sua banda, Bruno Buarque e Mau, os mesmos de Eu Menti pra Você, que ganhou edição em vinil há pouco. O som de Longe de Onde está mais para rock do que para qualquer outro estilo. Das 11 canções, Karina assina 10 sozinha e uma, A Pessoa Morre, com Bruno, Mau e Fernando Catatau.

Com mais peso, o novo trabalho reflete melhor a força que Karina tem no palco (leia mais abaixo), o que para ela veio naturalmente, sem ansiedade pela expectativa de repetir o êxito anterior. "Queria que o disco tivesse mais peso, porque isso já vinha do show. Tive o cuidado de sempre, pensando em cada pedacinho, mas nunca fico desesperada com o final, nem com o que vão pensar desse final", diz. "Fui mostrando as canções aos poucos para os músicos, não para todos ao mesmo tempo." Uma tinha mais a cara de Catatau, outra de Edgar Scandurra, que traz uma guitarra setentista para a "velharia romântica" de Não Precisa Me Procurar.

Da experiência anterior, Karina Bruno e Mau repetiram alguns procedimentos que deram certo, como gravar baixo e bateria junto ao vivo, às vezes com teclado ou com guitarra. A ênfase maior na palavra, ela diz que também foi sem querer. "Sempre tive esse interesse por escrever e a maioria das músicas vêm em cima das letras."

Karina gravou o CD dentro do programa de patrocínio Natura Musical, que também prevê uma série de cinco shows. O primeiro vai ser no dia 18 de novembro no Circo Voador (Rio). No dia 26 de novembro ela se apresenta em São Paulo, no Sesc Pompeia.