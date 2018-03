O pesadelo rentável de Gaga O "monstro da fama", paranoia que inspirou a música do homônimo disco de Lady Gaga, não parece assustar mais a cantora. Em entrevista recente ao New York Times, Gaga deu indícios de ter se acostumado com os holofotes. "Vivo minha vida servindo a meu trabalho e meus fãs", disse. Mas se a cantora se adaptou à fama, foi-se sua noção de realidade. Na sequência, referiu a si própria na terceira pessoa e citou o "livro de Gaga" como fonte de inspiração.