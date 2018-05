O paradoxo de Zenon recriado

Cada interesse material envolvido nos relacionamentos humanos distancia as pessoas de um verdadeiro encontro. Os interesses materiais recriaram de forma prática o paradoxo de Zenon. Para uma pessoa se encontrar com a outra ela teria de satisfazer metade dos seus interesses, mas antes da metade teria de satisfazer a metade da metade, mas antes disso ela teria de satisfazer a metade da metade da metade e a conta assim iria até o infinito, que é impossível de transpor. Não sei por que razão se tenta entender a sensação de falta de tempo com complexas formulações quânticas ao passo que a verdade consiste em que por terem fatiado a realidade em infinitos interesses práticos as pessoas vivem soterradas sob a íntima certeza de que nunca conseguirão chegar a destino.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Muita gente, mas no fim do dia, que é o momento de analisar profundamente as decisões que devem ser tomadas, sua alma descobre estar sozinha. Melhor assim, pois pessoas impertinentes só complicariam a cena.

TOURO 21-4 a 20-5

Você deve evitar ser previsível, pois é disso que se nutrem seus adversários para atrapalhar. Experimente hoje fazer o impensável, aquilo que ninguém imaginaria que você faria. Isso abrirá um mundo novo de perspectivas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Os efeitos de causas remotas começam a manifestar-se. Talvez sua consciência tenha perdido o fio condutor e não consiga relacionar uma coisa com a outra. Porém, fraca consciência não é impedimento para o destino acontecer.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Amizades não se constroem necessariamente em torno de semelhanças, essas são as mais comuns. Porém, as amizades mais fortes se desenvolvem entre pessoas que têm pontos de vista divergentes, mas complementares.

LEÃO 22-7 a 22-8

Faça planos, mas tenha boa disposição para mudar tudo, pois será melhor você não permitir que seus passos sejam previsíveis. Isso não apenas confundirá os adversários como também abrirá perspectivas novas para você.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você já tem todas as informações necessárias para tomar as decisões pertinentes. A partir de agora, toda demora significará um pouco mais de ansiedade por ter a mente esclarecida sobre a inevitabilidade de tudo.

LIBRA 23-9 a 22-10

As coisas estão complicadas para todo mundo e, por isso, é admirável que ainda haja pessoas imaginando que sairão impunes por continuar colocando problemas

e obstáculos no caminho das outras. Nem dê atenção a elas!

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Rodear-se de pessoas queridas é uma raridade e, por isso, quando a situação acontece através de coincidências, deve ser desfrutada intensamente. Essa situação nutrirá sua alma e lhe dará força para continuar.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nada deve ser deixado solto, tudo precisa ser posto em prática porque somente a experiência concreta servirá para fazer a devida triagem que permitirá a você fazer um uso mais inteligente e racional do tempo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Novas ideias entusiasmam, mas é necessário que isso não sirva para você se distrair e deixar de cumprir as tarefas necessárias. O entusiasmo é bem-vindo, desde que não atrapalhe o bom andamento de tudo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Você não precisa pisar em terreno seguro o tempo inteiro, mas tampouco precisa se arriscar perpetuamente. Deve haver um ponto médio onde a harmonia entre os riscos e a segurança possa ser

estabilizada e posta a serviço.

PEIXES 20-2 a 20-3

As coincidências não se deixam dominar, acontecem quando o desejam ou quando a arquitetura além de nossa compreensão o determina. Porém, está em seu poder a possibilidade de prestar mais ou menos atenção a elas.