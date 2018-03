O panorama geral

É insuficiente relativizar a verdade ao ponto de haver uma para cada ser humano. Isso é bom, mas não é suficiente. É bom que cada pessoa crie uma ideia do que seja a verdade, mas é imprescindível que se reflita também a respeito de como a pequena e particular verdade de cada ser humano se compõe no mosaico geral de toda nossa humanidade, pois se não for encontrada uma verdade em comum continuaremos sendo ofensivos uns contra os outros e nunca haverá paz aqui na Terra. Este é o panorama com que lidam os fabricantes de armas e os bancos, pois sem confiança mútua precisaremos de crédito e também de nos armar contra nossos vizinhos. Já se foi o tempo em que era suficiente levar uma vida individual e isolada, agora temos de nos esforçar para ver o desenho geral em que nossas particularidades se inserem.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Retroceder não faz parte do repertório disponível na sua natureza, mas mesmo assim é uma atitude pertinente ao momento atual. Por isso, mesmo a contragosto, agora seja menos você e aja de acordo com as circunstâncias.

TOURO 21-4 a 20-5

Julgar as pessoas é um ato impulsivo, mas que precisa começar a ser controlado através de você impor a vontade sobre sua própria mente. Nada de bom resulta de julgar precipitadamente as pessoas com que você se relaciona.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nem toda excitação se resolve da melhor forma possível através da sexualidade. Em muitos casos, essa atividade é valorizada excessivamente e de forma desproporcional, desviando a atenção

de outras satisfações maiores.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O desejo de vingança é sorrateiro e insidioso, pois aparece com ares de justiça e direito. Na prática, se você segue esse caminho se desviará de outros, mais elevados e auspiciosos, cujos frutos seriam deliciosos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Mantenha o sorriso estampado no rosto, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Parece um pouco forçada a sugestão, mas considere com carinho a manutenção da confiança no caminho que você escolheu.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Compreenda que o progresso não é uma subida contínua, mas todo um processo complexo de avanços e recuos. Você deve medir seu progresso inclusive nos momentos em que esse parece brilhar pela sua ausência.

LIBRA 23-9 a 22-10

O alvorecer de uma vida maior e melhor consiste em você ser apenas você, simples assim. Contudo, dizê-lo é mais fácil do que fazê-lo, pois, será que você se conhece o suficiente para saber quem você é?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Demonstrar firmeza na sustentação dos princípios básicos que estruturam a vida é a forma mais eficiente de educação, pois consiste no exemplo e não em discursos vazios. Poucas pessoas falam menos e fazem mais.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Sua alma será bem-sucedida ao administrar os assuntos difíceis quando se importar menos em saber se ficará bem na foto, e se importar mais no benefício que o grupo de pessoas próximas recebe como decorrência desse ato.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Certamente, se você fizer uma análise profunda do seu ser mais íntimo, perceberá que seu grande amor é a liberdade, a perspectiva de ter ampla margem de manobra e decisão. Apenas o medo é seu grande inimigo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A primeira e mais rápida reação perante o erro que alguém comete, e que cria resultados negativos para você, é metralhar o sujeito com muitas críticas. Essa primeira reação nunca será, com toda certeza, a mais sábia.

PEIXES 20-2 a 20-3

No íntimo do ser, você sempre encontrará o mesmo dilema: pensar em primeiro lugar em suas necessidades particulares ou deixá-las de lado momentaneamente para prestar ajuda a quem por ventura a tiver pedido?