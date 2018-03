'O Palhaço' está fora dos pré-selecionados para Oscar

Segundo o Los Angeles Times, não houve grandes surpresas na divulgação desta sexta-feira (21). A lista inclui o austríaco "Amour" de Michael Haneke, que ganhou a Palma de Ouro este ano no Festival de Cannes, assim como o francês "Intocáveis", de Olivier Nakache e Eric Toledano, que tem sido um sucesso de público em todo o mundo.

Dos 71 filmes inicialmente indicados para a categoria, os outros escolhidos são: "War Witch," de Kim Nguyen (Canadá); "No," de Pablo Larraín (Chile); "A Royal Affair", de Nikolaj Arcel (Dinamarca); "The Deep", de Baltasar Kormákur (Islândia); "Kon-Tiki", de Joachim Rønning e Espen Sandberg (Noruega); "Além das Montanhas", de Cristian Mungiu (Romênia); e "Sister", de Ursula Meier (Suíça). A lista dos cinco finalistas será indicada por comissões especialmente designadas em Nova York e Los Angeles. As nomeações serão anunciadas em 10 de janeiro.