O palhaço está fora do Oscar O Palhaço está fora da disputa do Oscar de melhor filme estrangeiro. O longa de Selton Mello não figura na lista dos nove finalistas divulgados ontem, que são o seguinte: Amour, Michael Haneke (Áustria); War Witch, de Kim Nguyen (Canadá); A Royal Affair, de Nikolaj Arcel (Dinamarca). Os Intocáveis, de Olivier Nakache e Eric Toledano (França); The Deep, de Baltasar Kormákur (Islândia); Kon-Tiki, de Joachim Rønning e Espen Sandberg (Noruega); Além das Montanhas, de Cristian Mungiu (Romênia), Sister, de Ursula Meier (Suíça); e No, de Pablo Larraín (Chile). Os cinco finalistas serão divulgados no dia 10 de janeiro e o vencedor, em 24 de fevereiro.