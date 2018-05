O outro Van Gogh

Se a suspeita se confirmar, esse será o único retrato conhecido de Theo, ainda que Vincent tenha feito diversos esboços do irmão, que o sustentava economicamente e foi seu confidente e amigo durante toda a sua vida.

"Sempre achei estranho não haver retratos de Theo, dada a intimidade que existia entre eles", comentou a porta-voz do museu, Linda Snoek.

O retrato data de 1887, quando os dois viviam em Paris, um período menos conhecido da vida de Van Gogh, já que quase tudo que é conhecido sobre Vincent provém de suas cartas a Theo. Na pintura, a figura que se acreditava ser Vincent aparece de lado e com um blusão azul e também um chapéu amarelo.

O quadro estava em um depósito, mas já está em exposição aberta na terça-feira e que fica em cartaz até 18 de setembro como parte de uma mostra que cobre o período entre 1885 e 1889, quando o pintor viveu em Amberes (Bélgica) e Paris.

Ainda que os irmãos se parecessem fisicamente, um grupo de estudiosos chefiados por Louis van Tilborgh descobriu que o retrato é de Theo após a análise de uma série de fatores. A imagem mostra que Theo tinha orelhas mais arredondadas que Vincent - retratos desse último, tanto os realizados pelo ele mesmo como por outros pintores, mostram que suas orelhas eram largas e angulares, ao menos antes da famosa automutilação de 1888.

Além disso, Theo tinha uma barbicha parda clara e bochechas barbeadas, similares ao que é mostrado nas fotos dele feitas nesse período, ainda que Vincent tivesse uma barba ruiva e costeletas. "Por outro lado, descobrimos que a ave no quadro de 1887 Campo de Trigo com Uma Cotovia, é, na verdade uma perdiz", completa Linda Snoek. Outra novidade diz respeito ao quadro que apresenta as botas desgastadas de um trabalhador: ao fundo, vê-se uma paisagem de Paris e não da cidade holandesa de Nuenen, como anteriormente se pensava.