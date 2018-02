O dinheiro é a religião oficial dos países, é o Deus autoritário que impõe suas próprias regras e subverte quaisquer outras que se atrevam a contê-lo. O dinheiro é o dogma promotor de preconceito, ignorância e miséria, cujo ritual é o desespero que se manifesta nos gritos que se ouvem a todo momento surgir das casas de família em todas as cidades do mundo. Até pouco tempo atrás, ainda valiam as regras prudentes dos sábios humanos que fundaram as sociedades modernas e que eram cientes do terrível monstro que aninhava no ventre do dinheiro. Porém, a imprudência, que é irmã gêmea da cobiça, ganhou força nas gerações modernas e a esse monstro foi dada rédea solta. Resultado? O oposto, como bem explicaram os filósofos. Só miséria, que no início foi apenas moral, mas que anuncia a material também.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Integre sua mente, coração e corpo numa só unidade existencial, envolvendo-se intensamente nos acontecimentos, imaginando que restariam poucos dias de vida e que, por isso, você deveria aproveitar cada momento.

TOURO 21-4 a 20-5

A pouca eficiência em administrar seus recursos, tanto materiais quanto a saúde também, não pode ser responsabilizada a mais ninguém a não ser a sua própria alma. Isso não é acusação, mas chamado a entrar em campo.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Você vive num mundo que produz contrariedades e dificuldades, compartilhando-as generosamente com quem não tem nada a ver com elas. Assim é que os planos particulares se veem bloqueados pelos eventos mundiais.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A inspiração aparece como um raio e tão velozmente quanto surgiu desaparece sem deixar rastros. Por isso, é imprescindível manter-se vigilante quando se depende de inspiração para solucionar algum assunto.

LEÃO 22-7 a 22-8

De repente, sem mais nem menos, a rede de segurança que você acreditava estar disponível se torna nula e se desintegra. Porém, também de repente sua alma percebe que ela era inútil e por isso descartável também.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Somente a honestidade fornece a necessária clareza mental para perceber que, se houve atraso, foi em consequência de uma recusa da alma a seguir pelo melhor caminho. Sim, o que parecia incrível foi o que aconteceu.

LIBRA 23-9 a 22-10

A obediência deveria ser plena de luz e alegria, reconhecendo que seria o caminho para garantir que

as coisas funcionassem da melhor forma possível. Enxergar a obediência com enfado dá o que pensar, não lhe parece?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A regra do jogo evolutivo do mundo humano é, sem lugar a dúvida, o livre-arbítrio. Por isso, nunca tente se convencer de que toma essa ou aquela decisão por não ter outra opção disponível. Tudo é decisão livre.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A ansiedade espreita e será necessário fazer até o impossível para exorcizá-la. Preserve a honestidade em relação à sua própria alma, reconhecendo com clareza esse estado de ânimo insidioso e perturbador.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O ciúme parece natural e correto, mas na prática é um desvio de caráter que precisa ser corrigido. Sim, por trás do ciúme viceja o tolo pensamento de que as pessoas devem ser dominadas e controladas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Preservar a integridade é uma tarefa aparentemente impossível hoje em dia. Porém, quem leva

a sério essa empreitada não tem opção de fazer diferente, pois o dano causado por uma infração seria avassalador.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tudo depende dos propósitos que você busca realizar, a natureza do caminho que você trilha e as circunstâncias favoráveis e adversas que surgirão, tudo depende da natureza dos propósitos que você busca realizar.