Cumpra seu dever com diligência, sem pena nem glória, nem tampouco medo de perder nem esperança de ganhar. Todas as coisas, todos os ofícios e deveres são importantes na mesma medida em que fazem parte do infinito Universo, urdido por um Plano Maior que sobreleva os desejos menores de nossa humanidade, mas que auspicia uma glória ainda incompreensível do ponto de vista de nossas limitadas mentes. Nas últimas décadas fomos todos pressionados para nos inserir em conjuntos maiores e mais sofisticados de experiência; a democracia, a ecologia, a comunidade espiritual. A partir de agora começa o tempo de colocar em prática o que aprendemos, o saber espiritual transfigurado em assistência mútua, o oposto do que aprendemos: "Todos contra todos."

ÁRIES 21-3 a 20-4

Discutir ideias não é o mesmo que discutir personalidades. As personalidades vão e vêm, nenhuma é eterna, apesar de desejá-lo. Já as ideias navegam ao longo de gerações até encontrar formas eficientes de realização.

TOURO 21-4 a 20-5

Você só pode se preservar no comando das conquistas por merecimento, envolvendo-se o tempo inteiro na manutenção das virtudes que levaram você até lá. Faça o seu melhor, seja a melhor pessoa possível.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Ninguém está com a razão e, provavelmente, esta é a verdadeira causa de as pessoas envolvidas levantarem o tom da voz e discordarem agressivamente entre si. Quanto menos razão há, mais agressividade é posta em marcha.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Torne a prestar atenção nos pequenos detalhes, porque é neles que reside a fonte das contrariedades que atrapalham os planos. Torne a concentrar-se nos assuntos menores que desejaria delegar nas mãos de outrem.

LEÃO 22-7 a 22-8

O lado que você escolhe determina o rumo daquilo que você conhece como sua vida. Certamente, você percebe que não há apenas sua vida, há também a vida de todos aqueles que estão vinculados por laços familiares.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Tudo que é feito com raiva ou motivado pela tentativa de maltratar algo ou alguém, tenha certeza, só resultará em dor para sua alma também. Supere essa voragem, coloque a cabeça no lugar e encontre motivos nobres para agir.

LIBRA 23-9 a 22-10

Faça o necessário, pense grande, pense além de si, pense nas futuras gerações, você não precisa deixar a elas o mesmo mundo que recebeu. Torne-se responsável pelas suas escolhas e pelos resultados delas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Ninguém ganha, ninguém perde, as coisas mudam eternamente. Hoje uns são derrocados para outros serem exaltados, mas quanto tempo irá durar isso? O tempo em que nossa humanidade acreditar em vitórias e derrotas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Em última instância, tudo deve acontecer. Hoje uns desfrutam a glória, amanhã amargam derrota,

as coisas se alternam constantemente enquanto a consciência humana for incapaz de pensar na Vida além dela.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As razões podem ser misteriosas o suficiente para ser quase impossível decifrá-las, mas essas existem, são reais e verdadeiras. É melhor aceitar que tudo segue de acordo com o melhor plano possível.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As opiniões podem eventualmente desagradar à maioria, mas devem ser respeitadas mesmo assim, porque de outra forma todas as minorias correriam o risco de sofrer abusos. Todas

as pessoas são importantes.

PEIXES 20-2 a 20-3

A diferença entre a vitória e a derrota consiste apenas no motivo essencial pelo qual você lutar. Fique do lado da Vida, proteja seus queridos do mal e, com certeza, ainda que impossível, a vitória será assegurada.