A verdade é bela, mas inclemente com a mesquinharia e, por isso, ela está aprisionada. O trabalho de todas as pessoas motivadas por aspirações espirituais é libertar a beleza da verdade da prisão das mesquinharias com que o mundo deprecia o que tem de melhor. Esse trabalho traz consigo o aprisionamento do que não é bom, do que produz feiura no mundo e promove o ódio que distorce a verdade, promovendo mentiras constantes a respeito do futuro de nossa humanidade. Nossa humanidade é responsável por ter libertado o Mal no mundo e, por isso, é seu dever aprisioná-lo novamente. Aquilo que aprisiona a beleza da verdade é o que deve ser mantido na prisão, o movimento ideal que inexoravelmente vencerá é o oposto da civilização atual.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Obedeça aos princípios fundamentais do espírito e seja intransigente na defesa deles, só isso evitará que você se enrede na pegajosa teia de ilusões que anda sendo estendida no mundo de forma despudorada.

TOURO 21-4 a 20-5

Às vezes parece necessário forçar um pouco os argumentos para que a situação se encaixe dentro das perspectivas que você acha desejáveis. Porém, a longo prazo, isso sempre trará mais problemas do que soluções.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

As necessidades alheias são as mesmas que as suas e não há verdadeira razão de instaurar por isso um clima de competição. Há lugar para tudo e para todos, ninguém deve ter dúvida alguma a esse respeito.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O amor é um atrevimento, tenha certeza disso. É atrevimento porque não é aquela recompensa de viver felizes para sempre, mas a aceitação de um árduo processo de partilhar um caminho que no início nem sequer existe.

LEÃO 22-7 a 22-8

A falta de fé acontece por meio de uma decisão, pois lá no fundo do coração ela estará sempre disponível. Porém, como a mente formula planos mais complexos, decide também livrar-se da fé, que os contradiria.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Saiba valorizar a intuição e colocá-la em prática. Queixar-se depois de não ter seguido essa orientação seria uma tolice, não lhe parece? Desta vez, faça valer a intuição e atreva-se a pô-la em prática.

LIBRA 23-9 a 22-10

A insegurança terá de ser substituída o mais rapidamente possível por uma série de atitudes que, mesmo não tendo você certeza sobre elas, precisará ser posta em marcha para mudar o rumo dos acontecimentos.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Traga um ar de alegria e leveza consigo e injete esse astral nas reuniões. Ainda que os temas tratados sejam complicados e emoções irritadiças se levantem, mesmo assim permaneça com a alma centrada na alegria.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Sempre será muito melhor aceitar logo de cara as consequências de as atitudes tomadas de má vontade do que empreender o árduo trabalho de maquiar as coisas para que pareça o que nunca foi nem nunca será.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Em vez de ficar na defensiva, opte por manter uma visão positiva, a despeito de haver fatos adversos que ameaçam os seus planos. Ficar na defensiva pode, eventualmente, fortalecê-los em vez de desintegrá-los.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Preocupar-se com a prosperidade é o mesmo que não ter fé em seus talentos e na sua capacidade

de dar a volta por cima em quaisquer adversidades. Considere de forma realista o seu valor e continue batalhando.

PEIXES 20-2 a 20-3

Os sentimentos não são expressões de quinta categoria, pois se há algo que não comporta mentira é o mundo dos sentimentos. As ideias podem ser distorcidas e as palavras também, mas os sentimentos são sempre sinceros.