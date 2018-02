O olhar atento de Tata Amaral

"Deambular é vagar, passear, andar sem destino certo." Assim a diretora Tata Amaral (de Antônia e Hoje) define e explica a origem de seu mais novo blog, o Deambulações, que estreia hoje no Portal Estadão. "Significa também estar na rua. O flanar é um conceito da burguesia belle époque. Já o deambular é estar disponível para a vida", completa a diretora, que há tempos vem nutrindo a vontade de criar um blog em que pudesse publicar fotos e textos feitos em suas andanças.

"É isso que vai ser o Deambulações. Vai haver sempre uma foto com um texto curto, em que transmito, por meio da linguagem rápida de blog, minha visão de transeunte."

Apesar de ser prioritariamente uma crônica cotidiana e online de São Paulo, o novo blog não vai se restringir à vida na capital paulistana. "Pode ser que um dia eu clique algo na sala de montagem, na mixagem de um filme, em algum festival pelo Brasil ou no exterior", conta Tata. "O que importa mesmo é que esta é uma forma de comunicação interessante. Leio sempre blogs. Adoro. E pelo Facebook aprendi a me comunicar de forma direta com as pessoas. Isso é muito bacana, pois já costumava enviar fotos de viagens a amigos. Mas no Facebook a gente publica fotos para quem quer conferir. E no blog, isso ganha uma dimensão ainda mais ampla e bacana", comenta a diretora, para quem a experiência no cinema também conta muito. "Fiz isso com Hoje, em que publiquei na página do Facebook uma espécie de diário de filmagens. Só que, em geral, nós cineastas não temos contato direto com o público. Agora, vou poder ter esta conversa direta tanto com quem vê meus filmes quanto com quem é internauta e leitor do Estadão."

O primeiro post de Deambulações entra no ar às 11horas de hoje, no endereço http://blogs.estadao.com.br/tata-amaral.