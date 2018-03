O novo barato de Gal Costa Uma Gal Costa leve e inspirada, pisando firme nos "caminhos que levam à grande beleza", estreou no Rio o show do CD Recanto. O repertório tem 8 de suas 11 faixas, costuradas a sucessos de diferentes fases dos mais de 40 anos de carreira: das sessentistas Baby e Divino Maravilhoso a sucessos das décadas de 70 e 80, como Força Estranha, O Amor e Meu Bem, Meu Mal. Com diferentes intensidades de intervenções eletrônicas, é a voz de Gal a estrela, à vontade que está com as novidades trazidas por Caetano Veloso (compositor do CD e diretor do show) e sua turma.