O novo a partir do passado O mais velho do time de intérpretes que agora se debruça sobre a obra pianística de Beethoven é o francês Jean-Efflam Bavouzet, que completa 50 anos em 2012. Ele encantou o público que o assistiu em recital na Sala São Paulo dois anos atrás. Tem gosto por registros integrais. Gravou para a Chandos, por exemplo, a integral da obra pianística de Claude Debussy em cinco discos; está com uma monumental integral Haydn em curso; e agora lança um álbum triplo, abrindo uma integral Beethoven em ordem cronológica. Lá estão as sonatas n.º 4 e n.º7, que interpretou de modo magnífico no recital paulistano de 2010.