O nome é Dave Grohl

Se o Bono do U2 é polêmico em seu gigantismo, Chris Martin do Coldplay é considerado um ‘ecochato maneirista’ e Thom Yorke do Radiohead se divide entre ser genial e ser esquisito, Dave Grohl é o tipo ‘melhor amigo’ de todos os amigos dele.

Sua banda, a incrível, famosa e desejada Foo Fighters, recém-lançou um disco especial para a carreira do guitarrista. Wasting Light, o sétimo do grupo, que chegou às lojas virtuais e reais em abril, vendeu cerca de meio milhão de cópias na primeira semana nos EUA e Europa e fez o Foo Fighters chegar pela primeira vez em 17 anos no primeiro lugar da parada da Billboard americana.

Em plena temporada de festivais na Europa, o Foo Fighters não só desfila seu disco novo e seus clássicos antigos pelos maiores deles, como também fez o seu próprio evento.

Há poucas semanas no interior da Inglaterra, na gigantesca arena de Milton Keynes, cidade cerca de 40 minutos de trem de Londres, Dave Grohl arrastou 140 mil pessoas para ver a sua (e outras várias bandas escolhidas por ele) em dois dias de shows que ficaram conhecidos como ‘o festival do Foo Fighters’.

Vendo o Foo Fighters em ação no country side inglês e notando principalmente a diversão do público em ação vendo o Foo Fighters em ação, dá para arriscar a dizer que não havia clima mais propício para um show de rock do que os dois dias de julho que abalaram a cidadezinha de Milton Keynes.

Dave Grohl estava lá, impávido, no papel de guitar hero e proprietário da garganta mais possante de um vocalista nos últimos tempos, segurando aquele palco enorme com seu bom-mocismo rock'n'roll. "Eu venho pensando nesses dois shows diariamente desde que marcamos eles, no ano passado. Eu sabia que seria o nosso evento, que teria 70 mil fãs entusiasmados como vocês aqui e vamos tocar hoje quantas horas vocês quiserem que a gente toque. Ou até alguém da cidade vir e desligar tudo e nos chutar para fora do palco", falou Grohl ao público, que respondeu com urros, fazendo a Inglaterra ter um certo abalo sísmico com epicentro na arena de Milton Keynes.

"Tenho orgulho de dizer que esse disco que acabamos de lançar foi feito inteirinho na minha garagem. E que essa banda que ainda faz disco em garagem consegue juntar 70 mil pessoas para vê-la num show deste, num lugar deste. O rock'n'roll ainda tem salvação", disse naquele momento o ‘deus’ Dave Grohl, num tradicional mais ainda funcional discurso roqueiro contra "bandas que fazem música pelo computador."

Com o jogo ganho (falo sobre Milton Keynes, mas isso cabe em qualquer um dos shows e festivais que vem fazendo o Foo Fighters ser a banda mais importante deste verão (no hemisfério norte), Dave Grohl parecia o personagem de Jack Black no filme Escola do Rock. Pulava, corria, solava como um virtuoso, berrava, comandava o público, seus companheiros, os convidados. Um showman.

No último final de semana, na Escócia, o Foo Fighters foi a grande atração final do T in the Park, um dos mais gigantescos dos gigantescos eventos de música do verão europeu. O happy end de um festival com cerca de 180 bandas, 7 palcos e 3 dias de duração.

Diante de 90 mil pessoas, e com um lindo final de dia (anoitece depois das 22 h nestes tempos na Europa), o Foo Fighters entrou em cena para o grand finale com o céu limpo, depois que uma chuva forte castigou o público nos quatro shows anteriores. "Se você quer ver o sol brilhar, venha ver o Foo Fighters", disse Grohl ao público.

No dia seguinte, já em Londres, segunda-feira passada, o Foo Fighters protagonizava um dos shows do iTunes Festival, numa tradicional e recém-restaurada casa de shows estilosa de Londres, a Roundhouse. A apresentação, de graça para quem se inscrevia e era sorteado em promoção da loja de músicas da Apple, foi transmitida ao vivo para qualquer computador da Europa que quisesse ver a maior banda de rock do mundo em ação, hoje.

E quem diz que o Foo Fighters é a maior banda de rock do mundo hoje? Certamente a plateia enlouquecida do Roundhouse e os vips: os integrantes do Metallica, Jimmy Page (Led Zeppelin) e Brian May e Roger Taylor do Queen, que ainda por cima subiram ao palco para dar canja em uma canção do Foo Fighters. Como eles dizem na Inglaterra e nos EUA, "What about that?"

O momento de Dave Grohl, no alto de seus 42 anos de genuíno vigor, puxa um paralelo curioso com seu momento há 20 anos, quando o roqueiro surgia.

Em um dado momento daquele 1991, tal qual agora em 2011, Dave Grohl tinha um álbum em primeiro lugar nas paradas e os badalados shows de sua banda entupiam de gente na Europa. Mas ali, aos 22 anos, Grohl era só um coadjuvante. Atuava na parte de trás do Nirvana, como baterista, vendo o guitarrista Kurt Cobain na indesejável (para ele, Kurt) função de guitar hero da maior banda do mundo na época. De lá, Cobain seguiu o caminho da autodestruição, enquanto Dave Grohl saiu da bateria para ocupar no rock o lugar que era de Cobain, mas ele não quis. E Dave Grohl quer.

Uma das principais músicas de Wasting Light, o disco novo do Foo Fighters, é Walk, uma balada gritada que está tocando sem parar pelas rádios rock britânicas e americanas. Nos shows de Milton Keynes, o acompanhamento público à canção nova chegou a ser emocionante. Tem uma hora que Dave berra "I never wanna die" (Não quero morrer nunca). É a antítese de "I Hate Myself and I Wanna Die" (Tenho ódio de mim e quero morrer), que seu amigo do Nirvana, hoje morto, costumava cantar. As duas músicas contam direitinho a história de Dave Grohl, consequentemente a história do rock de 20 anos para cá.