Para o anarquista Bakunin, o nome da serpente era “Ordem”. Matéria e espírito se separavam. O Homem não era mais inteiro, mas impelido por ambição, cobiça, ciúmes, medo. O conflito tornou-se a condição da sua vida – o indivíduo contra seu vizinho, contra a sociedade, contra si mesmo – e a Idade de Ouro acabou, segundo Bakunin. A serpente trouxera a desordem. O Homem só poderia criar uma nova Idade de Ouro e tornar-se livre outra vez destruindo o que tinha destruído seu paraíso. A ordem.

Para um socialista, ao contrário, ordem – ou organização social – é o que salva o Homem da sua pior natureza. Evita conflitos e traz a harmonia, portanto não é um bom nome para a serpente. Já para um fascista, só a submissão a uma ideia e a uma autoridade integradoras traz a felicidade, ou a ordem no bom sentido. Como elogio, não como nome de serpente. E para um liberal, se a serpente nos tirou do paraíso, mas inaugurou o homem competitivo, então viva ela, seja qual for o seu nome.

Que nome merece a serpente? Acho que um bom nome seria “Precisão”. Foi quando desenvolveu o dedão opositor e se tornou capaz de, primeiro, catar pulgas com mais eficiência e, eventualmente, esgoelar o próximo e fabricar e empunhar instrumentos sem deixar cair – enfim, quando se tornou preciso –, que o Homem começou a sair do paraíso. Acabou a Idade de Ouro da inabilidade digital, que nos igualava aos outros animais e nos impedia gestos especulativos, como o de segurar um cristal contra o Sol e ficar filosofando sobre a luz decomposta em vez de se integrar com a Natureza como um bom bicho.

O dedão opositor está nas origens do arco e flecha, daí para o zíper e as centrais nucleares foi um pulo – no abismo. A nossa queda começou pelo polegar.

Na mesma peça, o Bakunin de Stoppard consola um amigo, desesperado com as seguidas derrotas do seu ideal socialista pelo reacionarismo. “A reação é apenas a ilusão ótica do rio que parece correr para trás, quando o rio corre sempre para o mar, que é a liberdade ilimitada e indivisível!” Um consolo para desesperados de todas as épocas.