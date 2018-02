O Negócio: prostituição com plano de carreira Lá pelos 30 anos, Karen descobre que não está lá tão satisfeita com os rumos de sua profissão. Ela sabe que é boa no que faz, mas está estagnada, sem perspectiva de crescimento nem plano de carreira, e é então que decide aplicar técnicas de marketing e gestão de negócio para alavancar sua renda. O caso dessa jovem com visão empresarial poderia se encaixar em qualquer revista sobre o mundo corporativo, não fosse o fato de Karen ser garota de programa de luxo, personagem de O Negócio, nova série original da HBO, em parceria com a produtora Mixer, que começa a ser gravada nesta sexta, em São Paulo. Ao todo, serão 26 semanas de filmagens, em mais de cem locações que remetem ao circuito business da cidade, Brooklin, Vila Olímpia e Itaim, na zona sul de São Paulo.