O nascimento de uma dupla fundamental

Diplomata e poeta respeitado, Vinicius já tinha quase pronto o espetáculo, uma transposição do mito grego de Orfeu e Eurídice para uma favela do Rio. Precisava de um músico para terminar sua ópera popular negra - uma peça, ele não sabia, que se tornaria lendária na história do moderno teatro brasileiro. Pensou em Vadico, antigo parceiro de Noel Rosa, mas achou o parceiro perfeito em Tom, um compositor talentoso, então desconhecido, e em busca de sustento. E nunca mais nossa música seria a mesma.