O musical Miss Saigon estréia na próxima quarta-feira O musical Miss Saigon estréia temporada em São Paulo, no Teatro Abril, na próxima quarta-feira, 11. Trata-se da mais cara produção trazida pela CIE Brasil aos palcos paulistanos até o momento, com um custo estimado em US$ 12 milhões. Como sempre, a montagem, embora executada por profissionais brasileiros, segue o modelo americano, fazendo com que a encenação brasileira se assemelhe às que foram apresentadas em 25 países. "Na verdade, pela primeira vez tivemos uma certa liberdade para criar a interpretação", observa Marcos Tumura, um dos mais experientes atores e dançarinos do cenário brasileiro, com um currículo que inclui Les Misérables, A Bela e a Fera e Fantasma da Ópera, além de outros. Em Miss Saigon, ele está à frente de um elenco de 42 profissionais, além de uma orquestra com 18 músicos, para contar uma versão moderna de Madame Butterfly, a clássica história de amor impossível criada por Alain Boublil e Claude-Michel Schönberg. A trama começa em 1975, durante a Guerra do Vietnã, momentos antes da queda de Saigon e da retirada das últimas tropas americanas. O recruta Chris (Nando Prado) se apaixona por uma jovem vietnamita, Kim (papel que será revezado entre Lissah Martins e Cristina Cândido), mantida como dançarina de cabaré por um engenheiro oportunista (Tumura). A estratégica saída das tropas americanas, porém, separa o casal e Chris, de volta aos Estados Unidos, casa-se com Ellen (Kiara Sasso). Atormentado com a lembrança de Kim, porém, ele volta anos depois ao Vietnã, quando descobre que tem um filho.