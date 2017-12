O mundo joga com os pés

O beisebol me é impenetrável. Também só aproveitei dele o boné.

Não me sinto complexado por achá-lo tão chato quanto assistir a uma partida de dominó (estou devolvendo o que seus aficionados mais implicantes dizem do futebol), e me gratifica a certeza de que não sou um excêntrico nem estou mal acompanhado. Tenho vaguíssima ideia de suas regras, sei distinguir um catcher de um pitcher, conheço de nome vários craques e ídolos do passado, graças sobretudo ao cinema, mas nem incentivado pela literatura superei minha insopitável indiferença a innings e home runs.

Pior: desisti de ler um punhado de contos e romances ambientados ou cheios de referências ao mundo do beisebol, mesmo aqueles escritos por autores que admiro, como Philip Roth (The Great American Novel), e me gratificaram em outras ocasiões, como Bernard Malamud (The Natural) e Michael Chabon (Summerland), ou foram bastante elogiados, como Chad Harbach (A Arte do Jogo, traduzido pela Intrínseca). Entre as raras exceções que devorei com gosto, duas obras em que o beisebol mal entra em campo: a Trilogia de Nova York (de Paul Auster) e Submundo (de Don Lillo).

Difícil encontrar um intelectual norte-americano que não sinta pelo beisebol o que sentimos pelo futebol. Auster chegou a sonhar com uma vaga no time dos Giants, da qual desistiu para dedicar-se com exclusividade aos home runs literários. John Cheever interrompeu sua entrevista à Paris Review para acompanhar os nova-iorquinos Mets derrotarem os Orioles de Baltimore. Ainda bem que Cheever jamais extravasou a paixão pelo beisebol em sua ficção, que não me canso de ler e reverenciar.

Gerações anteriores e posteriores à de Cheever perpetuaram a preconceituosa balela de que o soccer "é coisa de comunista e homossexual", logo "antiamericano", idiotice que o comentarista Jonathan Chait usou como desculpa para reduzi-lo, na Copa de 2006, a "um festival de pontapés sem futuro nos Estados Unidos". Duplo engano. Àquela altura, o esporte que só os norte-americanos insistem em chamar de soccer (para diferençá-lo do festival de trombadas a que chamam de futebol, sem passado, presente e futuro no resto do mundo) já empolgava mais gente na terra de Babe Ruth do que Chait supunha.

A cada Mundial, a empolgação aumenta. Promovido por Pelé e popularizado pelo Cosmos, pelas massas de imigrantes que o cultuam desde o berço e pela expansão da TV a cabo e da internet, o "beautiful game" entranhou-se lenta e irreversivelmente na cultura dos gringos. "Virou o passatempo predileto de nossos intelectuais", proclamou Bryan Curtis, na revista eletrônica Slate, sem se referir apenas a Dave Eggers, Robert Coover, Franklin Foer, Matt Weiland e meia dúzia de outros convertidos à soccermania.

O New York Times tem dado intensa cobertura à Copa deste ano, Foer já armou seu novo bunker no site da New Republic, o futebol, sorry, yankees, conquistou o planeta. Hoje é fácil acompanhar a World Cup de qualquer cidade norte-americana, mesmo daquelas ainda dominadas pelo beisebol. Bem diferente de quando tive de acompanhar de lá duas frustrantes Copas do Mundo.

Foi diante de um telão armado no Cow Palace (Palácio da Vaca) de São Francisco, que, pela bagatela de US$ 50, grana razoável 40 anos atrás, assisti ao baile que a Laranja Mecânica de Cruyff & Cia nos deu em Dortmund, e em três diferentes locais de Nova York festejei, com Lúcia Guimarães, Arnaldo Jabor e Amir Labaki, os triunfos que antecederam nossa derrocada final no Stade de France, em 12 de julho de 1998.

Foram, pelas circunstâncias, dois Mundiais memoráveis. Mas não os mais memoráveis de minha longeva convivência com Copas do Mundo. Guardo especiais lembranças da final de 62, no Chile, que nos assegurou o bicampeonato mundial, e do jogo em que a seleção de Portugal, comandada por Eusébio, nos enfiou três gols e nos alijou do resto do torneio de 1966.

Dos quatro gols assinalados na decisão contra a Tchecoslováquia, em Santiago, só pude curtir os dois últimos. Os dois primeiros (Masopust para os tchecos e Amarildo para as nossas cores) me pegaram exercendo a função de improvisado parteiro da gata da atriz Irma Alvarez, a cujo apartamento fora levado por Reginaldo Faria e Sérgio Sanz. Depois subimos a Avenida Copacabana a reboque da fuzarca que se seguiu ao 3 a 1. Já sem Irma, presa às suas obrigações de avó de três ou quatro gatinhos.