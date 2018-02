O mundo aos pés de J-Lo

Estrela hollywoodiana de papéis de latina ascendente, musa das pistas, hitmaker, celebridade que vende revistas e cosméticos como água: Jennifer Lopez, a J-Lo, é uma vencedora. Como cantora, vendeu mais de 55 milhões de discos pelo mundo e os 17 lançamentos de seu perfume venderam cerca de US$ 1 bilhão. Protagonizou campanhas milionárias da L'Oreal e da Gillette, e até de uma cerveja brasileira. Recentemente, ela ainda achou tempo para tomar a tela da TV como jurada do programa American Idol.

Ela já atuou em quase 30 filmes, incluindo blockbusters como O Casamento dos Meus Sonhos e A Sogra (no qual contracenou com Jane Fonda).

Mas havia uma coisa que J-Lo ainda não tinha feito: uma turnê mundial, como Madonna e Lady Gaga. Pois bem: no próximo dia 23, esse jejum acaba para os fãs. J-Lo desembarca no Brasil para shows em São Paulo e no Rio a bordo da turnê Dance Again 2012, um passeio por 60 arenas do planeta com banda, dançarinos, efeitos especiais, roupas mirabolantes, etc. Ela é a atração maior do Pop Music Festival, em São Paulo, no Anhembi - que terá ainda Paris Hilton, Kelly Clarkson, Cobra Starship e Michel Teló no bonde.

Por onde anda, a norte-americana de ascendência porto-riquenha J-Lo e seu derrière privilegiado arrastam uma tempestade de papparazzi. Não é por acaso que ela faz tanto sucesso na revista People e congêneres: já dividiu escovas de dentes com Puff Daddy, Ben Affleck e Marc Anthony. Já especularam até sobre um envolvimento dela com o ator brasileiro Rodrigo Santoro. A atriz e cantora vem ao Brasil com o novo namorado, Casper Smart, de 25 anos (autor da coreografia do show) - e também, como contou ao Estado, com os dois filhos pequenos, Max e Emme, de 4 anos.

Claro, até agora não se falou aqui em mérito artístico, mas Jennifer os tem. Em seu esforço dance, seu disco mais recente, Love?, acerta no alvo diversas vezes, especialmente no uso de beats de electro com hip-hop e excessos latinos. On the Floor, a música de abertura, com o apoio vocal do rapper Pitbull, revestida com uma batida virótica, mais um sample da canção Llorando se Fue, de Los Kjarkas (que se tornou mundialmente conhecida como a explosão da lambada pelo grupo Kaoma), foi um achado.

Jennifer, que é do gueto, se sente mais à vontade no mundo do rapper de macho americano do que suas colegas de métier. Em I'm Into You, ela busca o apoio vocal de Lil Wayne; em Run The World, o rapper é Rick Ross. Não tem Timbaland, mas não faz a menor falta desta vez no disquinho.

O álbum de J-Lo tem combustível para uma festa incomparável - e ela ainda vai fazer um mix de todos os seus discos no show. Resta saber se, em turnê, J-Lo realmente canta, ou se vai pela mesma escola de Britney Spears e Justin Bieber.

A milionária e agitadora de boates Paris Hilton vem para o Pop Music Festival mostrar seu coté DJ (somente no Anhembi, em São Paulo). Ela também já gravou discos como cantora, mas não é o que a traz ao Brasil desta vez.

Outra atração do festival é a banda norte-americana de punk pop Cobra Starship, que tem quatro álbuns e já se apresentou no Brasil, no ano passado, como convidada na turnê brasileira de Justin Bieber.

A edição paulista do Festival contará ainda com Kelly Clarkson, vencedora do programa American Idol, que já lançou cinco álbuns e tem dois prêmios Grammy, quatro prêmios American Music, três prêmios da MTV, dois da Academy of Country Music, um da Country Music Association e 12 prêmios da Billboard.

O brasileiro Michel Teló, que estourou com o hit Ai se Eu te Pego, dispensa apresentações. Na programação da Rede Globo, ocupa dos programas de auditórios aos reality shows, programas de esportes e novelas. Segundo a assessoria do festival, sua última turnê foi vista por mais de 17 milhões de pessoas.

No Rio de Janeiro, a versão 2012 do festival terá ainda o produtor de house DJ Memê; a Banda Cine, que já lançou dois discos e ganhou prêmios do VMB da MTV e o Prêmio Multishow de Banda Revelação em 2009.

O festival é da produtora XYZ Live, uma das maiores do País, e está em sua segunda edição. Tem um perfil de diversão e entretenimento puros. A primeira edição, no ano passado, teve como estrelas a colombiana Shakira, a banda norte-americana Train, o jamaicano Ziggy Marley, o DJ superstar Fatboy Slim e os brasileiros do Chimarruts. Foram shows realizados em Porto Alegre, Brasília e São Paulo e reuniram um público de mais de 100 mil pessoas.