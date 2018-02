O mundaréu do DJ Tudo

Mineiro radicado em São Paulo, o DJ Tudo (codinome de Alfredo Bello), tem gente de todo lugar ao seu redor. E, para variar, toca mais no exterior do que no Brasil. Recém-chegado de uma turnê por Portugal e com outra pela Bélgica programada para outubro, ele traz hoje para o palco do Auditório Ibirapuera um mundaréu de gente, sons e ideias que registrou no CD Nos Quintais do Mundo - My Community Is Humanity (selo Mundo Melhor), um dos melhores de 2010, em que aproxima ritmos tradicionais de Brasil, África e Europa com a eletrônica, como dub e ijexá, jungle e congo. "Para o show a gente rearranjou as músicas, mas conseguiu manter a energia bem próxima da do disco. Fazer igual é impossível", diz Bello.

Além de uma superbanda fixa de 11 músicos, Bello toca baixo, canta, aciona programações em seu computador e terá outros 6 acompanhantes em certos momentos, incluindo um trio de cordas, além dos convidados Simone Sou e Douglas Alonso (percussão), Junio Barreto, Fernanda Cabral e Ligiana (voz), os poetas Sids Oliveira e Solymar Cunha, que virão de Brasília, e o VJ Scan (projeções visuais), entre outros.

Dentro do conceito de trabalho coletivo, participa também do show Luiz Gayotto, cantor, compositor, violonista e percussionista catarinense, que teve o CD mais recente, Proponhomix, coproduzido pelo anfitrião da noite. O show, que mescla músicas do álbum mais recente e do anterior (Garrafada, de 2008), além de uma inédita, será registrado em DVD com direção de Beto Brant, o premiado diretor de O Invasor e Ação Entre Amigos.

"A estrutura do show é de megaprodução, mas é a gente que está bancando tudo. Conto com os amigos, com as parcerias de vida, que são importantes. Esse DVD só se tornou possível de fazer porque todo mundo da banda e da equipe técnica comprou a briga pra gente fazer uma produção de alto nível, como uma coisa de família."

Esta é a primeira incursão do cineasta paulista na área musical, mas ele, Bello e Simone Sou já trabalharam juntos. O cineasta usou as experiências sonoras do Projeto Cru, que reunia os dois músicos mais Marcelo Monteiro, em O Amor Segundo B. Schanberg (2009). Simone e Bello também assinam trilha do mais recente filme de Brant, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, mais uma parceria com o escritor Marçal Aquino, baseado em seu livro homônimo.

Giro europeu. "A receptividade do público foi muito boa lá. Em Lisboa tocamos em clubes, mas o melhor foi tocar nas praças públicas no Norte de Portugal. Foi uma experiência maravilhosa e em sete dias no país tocamos mais do que dois anos em São Paulo", compara Bello. O próximo passo é celebrar o Ano do Brasil na Bélgica. "Quem pressionou a gente para ir foram os próprios belgas. Veio de fora para dentro. Não é porque há um grande interesse pela música brasileira, é que lá tem mais mercado. Vamos dividir o palco com um gaitista famoso lá, Steven de Bruyn. Um conservatório de Bruxelas se ofereceu para colocar um quarteto de cordas no show da gente. Depois fazemos um bate-volta para Londres."

Além dos shows com banda, só neste ano Bello já foi dar palestra na Espanha, discotecar na Eslovênia, fora os trabalhos de pesquisa no Brasil. "Meu acervo com certeza é o mais importante de registro de áudio de cultura tradicional. O Cachuera (Associação Cultural Cachuera!) é um pouco mais volumoso do que o meu, mas é uma juntada de várias pessoas. Eu faço tudo sozinho."

Mundo Melhor. Cultivador do multiculturalismo, Bello pesquisa há dez anos os sons das entranhas do Brasil, além de incorporar a cultura de outras regiões do planeta. Por seu selo Mundo Melhor (www.selomundomelhor.org) já lançou diversos discos que visam a jogar luz sobre raras tradições culturais, algumas ameaçadas de extinção.

Seu mais recente título é o da Festa de São Benedito em Aparecida - SP, com as Guardas de Moçambique, Candombe, Congos, Congadas, Caboclos e Caboclinhos, Bandas de Marujos e Marinheiros. O próximo lançamento deste ano é o DVD do show de hoje. Há ainda uma outra pesquisa em andamento, que é o registro dos vários sotaques do carimbó do interior do Pará.

"Desde 2008 já gravei 30 carimbós, só falta a Ilha de Marajó para ter um panorama legal, não de todos, mas de um número significativo de sotaques, que é um negócio lindíssimo. É importante um tipo de registro desse virar CD porque é o único jeito de tirar Pinduca do foco. Pinduca é um cantor que pegou um repertório de carimbó, montou uma banda e gravou isso. Mas o carimbó mesmo é outra coisa."